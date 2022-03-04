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Украинцам дарят год бесплатного VPN: как получить

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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4 марта, 17:16
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Весь мир сплотился в войне против российских оккупантов. На просьбу киберполиции Украины откликнулись крупнейшие VPN-сервисы
Украинцам дарят год бесплатного VPN
Украинцам дарят год бесплатного VPN / Фото: скриншот

С начала военных действий в Украине сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe производят фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты РФ.

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Как сообщает Национальная полиция в Facebook, в общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.

Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% своих доходов на нужды украинской армии.

А сервис Vpnunlimited предоставил год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины.

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Как получить бесплатный аккаунт:

  • 1.Скопируйте промокод StopRussianAggression
  • 2. Перейдите по ссылке и войдите в личный кабинет с помощью вашего KeepSolid ID (если у вас его нет, зарегистрируйтесь, чтобы создать новый KeepSolid ID)
  • 3.Нажмите кнопку Redeem

  • 4.Вставьте промокод и нажмите кнопку Redeem a Code
  • 5.Поздравляем, теперь вы можете использовать VPN Unlimited бесплатно в течение года

Примечание: Если у вас нет приложения VPN Unlimited, загрузите его для соответствующей платформы macOS, iOS, Android, Windows или другой. После этого зарегистрируйтесь для создания нового KeepSolid ID и перейдите по ссылке.

Александр Трикиша
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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
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