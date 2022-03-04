Украинцам дарят год бесплатного VPN: как получить

Весь мир сплотился в войне против российских оккупантов. На просьбу киберполиции Украины откликнулись крупнейшие VPN-сервисы

Украинцам дарят год бесплатного VPN / Фото: скриншот

С начала военных действий в Украине сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe производят фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты РФ.

Читайте также: Удар по кибербезопасности: Россию покинула еще одна международная компания

Реклама

Как сообщает Национальная полиция в Facebook, в общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.

Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% своих доходов на нужды украинской армии.

А сервис Vpnunlimited предоставил год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины.

Реклама

Как получить бесплатный аккаунт:

1.Скопируйте промокод StopRussianAggression

2. Перейдите по ссылке и войдите в личный кабинет с помощью вашего KeepSolid ID (если у вас его нет, зарегистрируйтесь, чтобы создать новый KeepSolid ID)

3.Нажмите кнопку Redeem

4.Вставьте промокод и нажмите кнопку Redeem a Code

5.Поздравляем, теперь вы можете использовать VPN Unlimited бесплатно в течение года

Примечание: Если у вас нет приложения VPN Unlimited, загрузите его для соответствующей платформы macOS, iOS, Android, Windows или другой. После этого зарегистрируйтесь для создания нового KeepSolid ID и перейдите по ссылке.