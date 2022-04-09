Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Вкрадена в Україні техніка Apple дозволяє стежити за окупантами: як це працює

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 17:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Додаток для пошуку вкрадених речей працює проти російської армії
Російських мародерів вираховують за допомогою сучасних технологій
Російських мародерів вираховують за допомогою сучасних технологій / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями Мережу облетіла новина, що українці виявили в Білорусі власну техніку Apple, яку вкрали російські окупанти в Ірпені та Бучі.

Читайте також: Штучний інтелект розпізнає російських солдатів в Україні: як це працює

Реклама

Виявляється, навушники одного з жителів передмістя Києва вже знаходяться в білоруському місті Речиця. Поруч із ним знаходиться Мозир, звідки окупанти відсилали поштою награбовані речі.

Відстежити техніку дозволив сервіс Find My від Apple, що дозволяє користувачам відстежувати розташування їхніх iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS пристроїв та навушників AirPods.

Реклама

Як працює сервіс

Програма може знаходити пристрої Apple, навіть якщо немає інтернету або стільникового зв'язку. Для цього використовується Bluetooth. Втрачений гаджет надсилає сигнал, який можуть виявляти та розпізнавати інші пристрої Apple, що опинилися у зоні доступу.

Іншими словами, навушники в Білорусі змогли зв'язатися з найближчим пристроєм Apple, а той вже по інтернету або стільниковому зв'язку повідомив власника про їхнє розташування.

Реклама

Що ще може програма

Видання andro-news.com, посилаючись на лідера білоруської опозиції, стверджує, що за допомогою програми Find My можна навіть стежити за переміщенням російської армії.

Завдяки йому вдалося відстежити відступ російських військових із Київської області з подальшим їх відходом на територію Білорусії.

Хоча іноземні ЗМІ раніше писали, що технологію не можна використовувати з метою відстеження, оскільки в її роботі використовується система шифрування.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Вкрадена в Україні техніка Apple дозволяє стежити за окупантами: як це працює Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Росія ввела санкції проти Google, але повністю заблокувати поки що боїться Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42476.19

Binance Coin (BNB)

425.18

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.44

Theta (THETA)

3.41

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти