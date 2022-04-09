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Украденная в Украине техника Apple позволяет следить за оккупантами: как это работает

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 апреля, 17:37
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Приложение для поиска украденных вещей работает против российской армии
Российских мародеров вычисляют с помощью современных технологий
Российских мародеров вычисляют с помощью современных технологий / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях Сеть облетела новость, что украинцы обнаружили в Беларуси собственную технику Apple, которую украли российские оккупанты в Ирпене и Буче.

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Оказывается, наушники одного из жителей пригорода Киева уже находятся в белорусском городе Речица. Рядом с ним находится Мозырь, откуда оккупанты отсылали почтой награбленные вещи.

Отследить технику позволил сервис Find My от Apple, позволяющий пользователям отслеживать местоположение их iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS устройств и наушников AirPods.

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Как работает сервис

Приложение может находить устройства Apple, даже если нет интернета или сотовой связи. Для этого используется Bluetooth. Утерянный гаджет посылает сигнал, который могут обнаруживать и распознавать другие устройства Apple, оказавшиеся в зоне доступа.

Другими словами, наушники в Беларуси смогли связаться с ближайшим устройством Apple, а тот уже по интернету или сотовой связи уведомил владельца о их местоположении.

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Что еще может программа

Издание andro-news.com, ссылаясь на лидера белорусской оппозиции, утверждает, что с помощью приложения Find My можно даже следить за перемещением российской армии.

Благодаря ему удалось отследить отступление российских военных из Киевской области с последующим их отходом на территорию Белоруссии.

Хотя иностранные СМИ ранее писали, что технологию нельзя использовать в целях отслеживания, так как при ее работе используется система шифрования.

Александр Трикиша
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