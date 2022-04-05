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Штучний інтелект розпізнає російських солдатів в Україні: як це працює

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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5 квітня, 11:11
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Нові технології допомагають Україні у боротьбі з окупантом. Безкарним не залишиться ніхто
Українці розпізнають окупантів за допомогою спеціальної програми
Українці розпізнають окупантів за допомогою спеціальної програми / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку березня американська компанія Clearview AI надала доступ Україні до системи розпізнавання осіб для ідентифікації російських солдатів. У Мережі показали плоди такої роботи.

Як працює система

У базі даних компанії є понад 2 мільярди зображень з російської соціальної мережі "ВКонтакте", а загалом вона налічує понад 10 мільярдів фотографій з відкритих джерел.

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Далі беруть фотографію російського солдата і порівнюють із наявною базою. Творці програми запевняють, що вона працює, навіть коли є пошкодження особи.

Які результати

Міністр цифрової трансформації показав реальний приклад ідентифікації окупанта лише з фото з камери спостереження. Російський солдат потрапив на камеру в Білорусі, коли пересилав поштою награбовані речі. Завдяки системі вдалося дізнатися, що то був офіцер спецназу армії РФ Артем Лазарєв.

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Також результат ідентифікації, але вже ліквідованого окупанта показала ІТ-армія. Їм вдалося розпізнати солдата та зв'язатися з його рідними.

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Як допомогти з ідентифікаціями окупанта

Михайло Федоров закликає мешканців Київської області, особливо тих міст, які були під окупацією, надсилати всі наявні фото, відео з камер спостереження до чат-боту Telegram Руські вбивці.

Олександр Трикіша
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