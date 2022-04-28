Вчені показали робота, який може стрибати на 30 метрів у висоту

Подібні роботи могли б прискорити вивчення інших планет за рахунок швидкого перетину місцевості

Робот може стрибати на 30 метрів у висоту / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені зробили новий інженерний прорив. У ході дослідження експерти розробили роботизовану машину, яка може стрибати на висоту, що у 100 разів перевищує його власну.

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Робот був розроблений для стрибків по ускладненій місцевості на Місяці, пише sciencetimes.com.

Він сягає 30 сантиметрів у висоту і стрибає по вертикалі на 32,9 метра. Для максимально високого стрибка каркас робота зробили із вуглецевого волокна.

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Тим часом, на Місяці такі роботи могли б використовувати слабкішу поверхневу гравітацію, щоб стрибати на величезні висоти та відстані під час дослідницьких досліджень.

Мета вчених – створити машину, яка могла б легко переміщатися кам'янистими поверхнями під час майбутніх місячних та інших астрономічних місій замість того, щоб проводити дослідження на колесах.

Деякий час тому Японія показала, як її місячний робот підіймається на пагорби. Конкуренція за розвідку місячних ресурсів та розвиток місячних баз посилюється в основному в США та Китаї, але японці показали новий продукт.