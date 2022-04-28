Ученые показали робота который может пригать на 30 метров в высоту

Подобные роботы могли бы ускорить изучение других планет за счет быстрого пересечения местности

Робот может прыгать на 30 метров в высоту / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые совершили новый инженерный прорыв. В ходе исследования эксперты разработали роботизированную машину, которая может прыгать на высоту, в 100 раз превышающую его собственную.

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Прыгающий робот был разработан для прыжков по сложной местности на Луне, сообщает sciencetimes.com.

Прыгающий робот достигает 30 сантиметров в высоту и прыгает по вертикали на 32,9 метра. Для максимально высокого прыжка каркас робота сделали из углеродного волокна.

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Между тем, на Луне такие роботы могли бы использовать более слабую поверхностную гравитацию, чтобы прыгать на огромные высоты и расстояния во время исследовательских исследований.

Цель ученых – создать машину, которая могла бы легко перемещаться по каменистым поверхностям во время будущих лунных и других астрономических миссий вместо того, чтобы проводить исследования на колесах.

Некоторое время назад Япония показала, как ее лунный робот взбирается на холмы. Конкуренция за разведку лунных ресурсов и развитие лунных баз усиливается в основном в США и Китае, но вот японцы показали новый продукт.