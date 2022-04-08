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Турист виявив Лох-Неське чудовисько на глибині 125 метрів під водою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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8 квітня, 15:57
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Турист помітив Лох-Неське чудовисько
Турист помітив Лох-Неське чудовисько / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно у Великій Британії знайшли могили королів часів міфічного Короля Артура, а тепер туристи виявили сліди легендарного лох-неського чудовиська.

Читайте також: Лох-Неське чудовисько в Україні! Легенди містичного озера на Закарпатті

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Турист Том Інгрем під час туристичного круїзу озером Лох-Несс побачив щось велике на гідролокаторі. Спочатку він подумав, що це прийом для туристів, але картинка виявилася реальною.

Судячи зі знімку екрана сонара, наданому Інгремом, об'єкт, що рухається, мав довжину близько 9 метрів і знаходився на глибині близько 125 метрів від поверхні. Факт виявлення був внесений до Офіційний реєстру лохнеських чудовиськ. Так, є й таке.

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До речі, знахідка сталася в тому самому місці, де два роки тому щось дивне помітили за допомогою іншого сонара. Експерт, який займається пошуком чудовиська вже багато років, підтвердив, що показники сонара справжні.

Втім, навіть він припускає, що, можливо, там оселилася якась велика риба, якою може бути європейський сом, проте він не виростає понад п'ять метрів.

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Цікаво, що два тижні тому інший мисливець за Нессі зафіксував за допомогою веб-камери два об'єкти, що рухаються паралельно один до одного.

Згадане спостереження було підтверджено та зареєстровано в Офіційному реєстрі спостережень за лохнесськими чудовиськами.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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