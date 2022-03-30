Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

У Британії виявлено могили десятків королів часів короля Артура

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 13:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ході нового дослідження археологи виявили могили десятків британських королів, королев, принців та принцес епохи міфічного короля Артура
В Англії виявили могили часів Короля Артура
В Англії виявили могили часів Короля Артура / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Дослідникам вдалося ідентифікувати до 65 могил постримських британських королів та їхніх сімей приблизно у 20 місцях поховання на заході Великої Британії. Могили датовані періодом між п'ятим і сьомим століттями нашої ери.

Читайте також: Страшна знахідка археологів: що робили з людськими останками 500 років тому

Реклама

Стародавні британці, схоже, ховали членів королівських сімей без дорогоцінного інвентарю в простих могилах без кам'яних написів поруч із могилами простих християн, хоча багато королівських могил були оточені прямокутним ровом і, ймовірно, парканом, який з того часу згнив.

Археологи вважають, що в цьому є причина того, що могили й до сьогодні залишилися нерозграбованими.

Реклама

До цього дослідження було відоме поховання лише одного британського короля тієї епохи після виявлення могили на північному заході Уельсу, пише livescience.com.

Король Артур – найзнаменитіший з кельтських героїв, центральний герой британського епосу та численних лицарських романів. Хоча вчені сумніваються у його існуванні, але припускають, що літературний персонаж мав реальний прототип.

Реклама

Раніше ми писали, що археологи хочуть просканувати Велику піраміду в Гізі космічними променями. Вчені та інженери вже багато років вивчають таємниці єгипетських пірамід, але одна таємниця так і залишається нерозкритою.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша У Британії виявлено могили десятків королів часів короля Артура Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Боляче дивитися: зруйнований Маріуполь показали на супутникових знімках Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47313.71

Binance Coin (BNB)

437.2

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

130.87

Theta (THETA)

3.94

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти