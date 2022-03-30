У Британії виявлено могили десятків королів часів короля Артура

У ході нового дослідження археологи виявили могили десятків британських королів, королев, принців та принцес епохи міфічного короля Артура

В Англії виявили могили часів Короля Артура / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Дослідникам вдалося ідентифікувати до 65 могил постримських британських королів та їхніх сімей приблизно у 20 місцях поховання на заході Великої Британії. Могили датовані періодом між п'ятим і сьомим століттями нашої ери.

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Стародавні британці, схоже, ховали членів королівських сімей без дорогоцінного інвентарю в простих могилах без кам'яних написів поруч із могилами простих християн, хоча багато королівських могил були оточені прямокутним ровом і, ймовірно, парканом, який з того часу згнив.

Археологи вважають, що в цьому є причина того, що могили й до сьогодні залишилися нерозграбованими.

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До цього дослідження було відоме поховання лише одного британського короля тієї епохи після виявлення могили на північному заході Уельсу, пише livescience.com.

Король Артур – найзнаменитіший з кельтських героїв, центральний герой британського епосу та численних лицарських романів. Хоча вчені сумніваються у його існуванні, але припускають, що літературний персонаж мав реальний прототип.

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Раніше ми писали, що археологи хочуть просканувати Велику піраміду в Гізі космічними променями. Вчені та інженери вже багато років вивчають таємниці єгипетських пірамід, але одна таємниця так і залишається нерозкритою.