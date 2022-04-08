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Турист обнаружил Лох-несское чудовище на глубине 125 метров под водой

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 апреля, 15:57
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Многолетняя легенда о чудовище, живущем в крупнейшем озере Шотландии, не дает покоя даже в 2022 году
Турист заметил Лох-несское чудовище
Турист заметил Лох-несское чудовище / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно в Великобритании нашли могилы королей времен мифического Короля Артура, а теперь туристы обнаружили следы легендарного Лох-несского чудовища.

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Турист Том Ингрэм во время туристического круиза по озеру Лох-Несс увидел что-то большое на гидролокаторе. Изначально он подумал, что это уловка для туристов, но картинка оказалась реальной.

Судя по снимку экрана сонара, предоставленному Ингрэмом, движущийся объект имел длину около 9 метров и находился на глубине около 125 метров от поверхности. Факт обнаружения был внесен в Официальный реестр лохнесских чудовищ. Да, есть и такое.

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Кстати, находка произошла в том же месте, де два года назад что-то странное заметили с помощью другого сонара. Эксперт, занимающийся поиском чудовища уже на протяжении многих лет, подтвердил, что показатели сонара подлинные.

Впрочем, даже он предполагает, что, возможно, в том месте поселился какая-то крупная рыба, которой может быть европейский сом, однако он не вырастает больше пяти метров.

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Интересно, что две недели назад другой охотник за Несси запечатлел с помощью веб-камеры два объекта, движущихся параллельно друг другу.

Упомянутое наблюдение было подтверждено и зарегистрировано в Официальном реестре наблюдений за лохнесскими чудовищами.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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