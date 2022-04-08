Турист обнаружил Лох-несское чудовище на глубине 125 метров под водой

Недавно в Великобритании нашли могилы королей времен мифического Короля Артура, а теперь туристы обнаружили следы легендарного Лох-несского чудовища.
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Турист Том Ингрэм во время туристического круиза по озеру Лох-Несс увидел что-то большое на гидролокаторе. Изначально он подумал, что это уловка для туристов, но картинка оказалась реальной.
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Судя по снимку экрана сонара, предоставленному Ингрэмом, движущийся объект имел длину около 9 метров и находился на глубине около 125 метров от поверхности. Факт обнаружения был внесен в Официальный реестр лохнесских чудовищ. Да, есть и такое.
Кстати, находка произошла в том же месте, де два года назад что-то странное заметили с помощью другого сонара. Эксперт, занимающийся поиском чудовища уже на протяжении многих лет, подтвердил, что показатели сонара подлинные.
Впрочем, даже он предполагает, что, возможно, в том месте поселился какая-то крупная рыба, которой может быть европейский сом, однако он не вырастает больше пяти метров.
Интересно, что две недели назад другой охотник за Несси запечатлел с помощью веб-камеры два объекта, движущихся параллельно друг другу.
Упомянутое наблюдение было подтверждено и зарегистрировано в Официальном реестре наблюдений за лохнесскими чудовищами.