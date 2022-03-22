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СЕГОДНЯ Техно

Три главных правила, как дополнительно защитить смартфон во время войны

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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22 марта, 13:10
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В условиях военных действий смартфоны стали едва ли не главным источником информации, но в то же время есть риск потерять данные, поэтому нужно быть особенно осторожным
Оккупанты могут украсть со смартфона ваши данные
Оккупанты могут украсть со смартфона ваши данные / Фото: Коллаж: Сегодня

Обезопасить собственный смартфон можно простыми методами, без применения специального ПО. Главное – следовать нескольким основным правилам.

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Три правила для защиты смартфона

Пароль в телефоне

  • Российские военные сдали свои мобильные телефоны перед вторжением в Украину, поэтому участились случаи, когда они отбирают технику у мирного населения. Также сейчас достаточно просто потерять смартфон. Защита в виде пароля позволит заблокировал номер или банковские карты, пока преступники будут пытаться взломать смартфон.

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Регулярная очистка галереи

  • Украинские военные регулярно предупреждают, чтобы в Сеть не выкладывали фото и видео передвижения украинской армии. И в то же время призывают сообщать о вражеской технике.
  • Однако в оккупированных районах российские солдаты нередко проверяют телефоны беженцев на предмет присутствия снимков с военной техникой, так что можно попасть в неприятную ситуацию, если у вас найдут подобные фото.

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Не снимайте блокпосты и технику

Подозрительные СМС и ссылки

  • Враг применяет грязную тактику, запугивая или обманывая мирное население с помощью смс с угрозами или призывами сдаваться. Также этот способ взяли на вооружение различные злоумышленники – они присылают неправдивые сообщения, например, выдаче денежных средств беженцам, или ссылки, с помощью которых могут заразить ваш гаджет вирусом или украсть важные данные.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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