Три главных правила, как дополнительно защитить смартфон во время войны

Обезопасить собственный смартфон можно простыми методами, без применения специального ПО. Главное – следовать нескольким основным правилам.
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Три правила для защиты смартфона
Пароль в телефоне
- Российские военные сдали свои мобильные телефоны перед вторжением в Украину, поэтому участились случаи, когда они отбирают технику у мирного населения. Также сейчас достаточно просто потерять смартфон. Защита в виде пароля позволит заблокировал номер или банковские карты, пока преступники будут пытаться взломать смартфон.
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Регулярная очистка галереи
- Украинские военные регулярно предупреждают, чтобы в Сеть не выкладывали фото и видео передвижения украинской армии. И в то же время призывают сообщать о вражеской технике.
- Однако в оккупированных районах российские солдаты нередко проверяют телефоны беженцев на предмет присутствия снимков с военной техникой, так что можно попасть в неприятную ситуацию, если у вас найдут подобные фото.
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Подозрительные СМС и ссылки
- Враг применяет грязную тактику, запугивая или обманывая мирное население с помощью смс с угрозами или призывами сдаваться. Также этот способ взяли на вооружение различные злоумышленники – они присылают неправдивые сообщения, например, выдаче денежных средств беженцам, или ссылки, с помощью которых могут заразить ваш гаджет вирусом или украсть важные данные.