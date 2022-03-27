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СЕГОДНЯ Техно

TikTok полностью отрубил Россию: не поможет даже VPN

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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27 марта, 12:52
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Еще одна социальная сеть ушла из России. Теперь россияне не смогут использовать TikTok даже с помощью VPN
TikTok не будет работать в РФ
TikTok не будет работать в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Роскомнадзор блокирует Facebook и Instagram, руководство TikTok решило ограничить доступ к сервису россиянам.

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Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram, TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики, даже используя VPN.

К слову, власти России начинают блокировать VPN в стране, чтобы не позволить гражданам пользоваться "запрещенными" сервисами.

В начале марта TikTok заблокировал на территории ЕС поддерживаемые правительством РФ СМИ. В этот список попали, в том числе, известные в РФ RT и Sputnik.

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Затем TikTok частично ограничил доступ к сервису и для обычных россиян. Это касалось проведения стримов и загрузки нового контента.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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