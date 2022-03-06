Удар по блогерах: TikTok обмежив роботу у Росії

Російські блогери повністю відчують на собі всю красу закордонних санкцій. Після блокування популярних соцмереж у РФ частково обмежили функції популярного у молоді TikTok

TikTok обмежив свою роботу в Росії / Фото: Twitter

У TikTok заявили, що обмеження тимчасові та стосуються можливості вести стріми та завантажувати контент. Служба обміну повідомленнями в програмі не буде порушена.

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"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити можливість проводити стріми та завантажувати новий контент для нашого відеосервісу в Росії, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", – йдеться в офіційному повідомленні.

У компанії зазначили, що відновлять свої послуги, щойно ситуація в Україні нормалізується.

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