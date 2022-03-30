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Телескоп Хаббл обнаружил самую далекую звезду из когда-либо виденных

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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30 марта, 20:57
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Звезда под названием Эарендель находится на расстоянии почти 13 миллиардов световых лет от Земли
Хаббл увидел самую дальнюю звезду из когда-либо виденных
Хаббл увидел самую дальнюю звезду из когда-либо виденных / Фото: Коллаж: Сегодня

Новое исследование показало, что самая далекая одиночная звезда, которую когда-либо видели, датируется менее чем 1 миллиардом лет после рождения Вселенной.

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Ученые прозвали звезду Эарендел от древнеанглийского слова, означающего "утренняя звезда" или "восходящий свет".

Эарендель, чье техническое обозначение WHL0137-LS, как минимум в 50 раз больше массы Солнца и в миллионы раз ярче.

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Эта новооткрытая звезда, обнаруженная космическим телескопом NASA Хаббл, находится так далеко, что ее свету потребовалось 12,9 миллиардов лет, чтобы достичь Земли, сообщает space.com.

Впрочем, ученые подчеркивают, что это не самый далекий объект, когда-либо обнаруженный человечеством.

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"Хаббл наблюдал галактики на больших расстояниях. Однако мы видим свет от миллионов их звезд, смешанных вместе. Это самый удаленный объект, где мы можем идентифицировать свет от отдельной звезды", – говорит один и исследователей.

Ранее мы писали, что астрономы показали космическое слияние трех галактик. Космический телескоп NASA Хаббл зафиксировал то, что происходит в процессе тройного слияния галактик.

Александр Трикиша
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