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Такий би в Україну: Boeing продемонстрував новий бойовий безпілотник-привид

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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21 березня, 15:11
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Компанія Boeing оголосила назву свого найновішого бойового безпілотника. Смертоносна зброя названа на честь кажана-привида – MQ-28A Ghost Bat
Безпілотник назвали на честь виду кажанів
Безпілотник назвали на честь виду кажанів / Фото: Twitter

Ghost Bat є першим бойовим літаком, виробленим в Австралії за більш як 50 років. Місцеві ВПС вже провели три успішні випробувальні польоти, що підтвердили високу якість дрону.

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Незвичайне ім'я для безпілотника обрано не так просто. Кажани-привиди відомі тим, що вони об'єднуються в зграю для пошуку їжі та полювання.

У цьому відображаються деякі характеристики безпілотника, адже він обладнаний спеціальними датчиками для розвідки та спостереження.

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Нове покоління дронів зі штучним інтелектом призначене для польотів разом з пілотованими винищувачами. Вони допомагають, починаючи від придушення радарів та спостереження до стрільби в цілі.

Летюча миша-привид стала б чудовим доповненням до нашого Привида Києва, який став легендою після початку війни в Україні. У перші дні невідомий льотчик збив понад десять російських літаків.

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До речі, раніше ми писали, що в Мережі висміяли "смертельну" зброю Росії, з якої випали батарейки.

Олександр Трикіша
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