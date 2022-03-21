Такой бы в Украину: Boeing продемонстрировал новый боевой беспилотник-призрак

Ghost Bat является первым боевым самолетом, произведенным в Австралии за более чем 50 лет. Местные ВВС уже провели три успешных испытательных полета, подтвердивших высокое качество дрона.
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Необычное имя для беспилотника выбрано не просто так. Летучие мыши-призраки известны тем, что объединяется в стаю для поиска пищи и охоты.
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В этом отражаются некоторые характеристики беспилотника, ведь он оборудован специальными датчиками для разведки и наблюдения.
Новое поколение дронов с искусственным интеллектом предназначено для полетов вместе с пилотируемыми истребителями. Они оказывают помощь, начиная от подавления радаров и наблюдения до стрельбы по целям.
Летучая мышь-призрак стал бы отличным дополнением к нашему Призраку Киева, ставшего легендой после начала войны в Украине. В первые дни неизвестный летчик сбил более 10 российских самолетов.
Кстати, ранее мы писали, что в Сети высмеяли "смертельное" оружие России, из которого выпали батарейки.