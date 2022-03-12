Дали час зберегти фото: коли у Росії повністю заблокують Instagram

Instagram потрапив під санкції у Росії після вчорашнього рішення Meta дозволити писати у коментарях заклики до насильства щодо Путіна та Лукашенка.
Проте спочатку було ухвалено рішення про часткове обмеження роботи соцмережі. Повністю Instagram заблокують опівночі 14 березня.
Роскомнагляд "дбайливо" дав російським користувачам час, щоб зберегти свої фото та дані.
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Зазначимо, що компанія Meta, якій належить Facebook та Instagram, дала задню, заявивши, що не будуть терпіти русофобії та будь-якої дискримінації росіян, тому бажати смерті Путіну та Лукашенку можна буде лише на території України.
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