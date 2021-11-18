Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022
СЬОГОДНІ Техно

Супутник, що працює на йоді, вперше успішно пройшов випробування у космосі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 листопада, 08:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Багато супутників використовують дорогий ксенон як паливо для маневрів, щоб змінити орбіту або уникнути зіткнень. Тепер вчені знайшли йому дешеву альтернативу
Супутник на йоді пройшов випробування у космосі
Супутник на йоді пройшов випробування у космосі / Фото: Pixabay

Йод показав кращі результати, ніж ксенон, що наголошує на потенційній корисності йоду для майбутніх космічних місій.

Читайте також: Зламаний російський супутник-шпигун впав у США (відео)

Реклама

Команда випробувала двигунну установки на йоді у космосі на невеликому 20-кілограмовому супутнику CubeSat.

Супутник було запущено на борту ракети 6 листопада 2020 року і виведено на орбіту на висоті 480 кілометрів.

Команда успішно експлуатувала систему 11 разів у серії невеликих маневрів до 28 лютого 2021 року.

Реклама

В даний час ксенон є основним паливом, що використовується в електричних силових установках, але ця хімічна речовина рідка та дорога у виробництві.

Читайте також: Тагіл на орбіті: у Росії запатентували ракету для туристичних польотів у космос

Реклама

Як газ, ксенон також повинен зберігатися при дуже високому тиску, що вимагає спеціального обладнання.

Йод має таку ж атомну масу, що і ксенон, але його більше і він набагато дешевший. Його також можна зберігати як тверде тіло без тиску, що означає, що він може спростити конструкцію супутників, пише newscientist.com.

Як працює супутник на йоді

Двигунна установка спочатку нагріває твердий блок йоду, перетворюючи його на газ. Газ бомбардується високошвидкісними електронами, що перетворюють його на плазму з іонів йоду та вільних електронів.

Негативно заряджене обладнання потім прискорює позитивно заряджені іони йоду з плазми до вихлопу системи і просуває космічний корабель вперед.

Розробники розраховують, що двигуни на йоді дозволять супутникам повертатися на Землю замість того, щоб залишатися на орбіті після закінчення терміну своєї служби, що дозволить уникнути скупчення космічного сміття на орбіті. Раніше через нього і з вини Росії екіпаж МКС опинився в небезпеці.

Проте є й труднощі з новою технологією. Йод вступає у реакцію з більшістю металів, тому команді довелося використовувати кераміку та полімери для захисту частин силової установки.

Крім того, твердому йоду потрібно близько 10 хвилин, щоб перетворитися на плазму, цього часу може не вистачити, щоб уникнути зіткнення у разі аварійної ситуації.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти