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Зламаний російський супутник-шпигун впав у США (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 20:36
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Несправний російський супутник-шпигун впав на Землю рано-вранці в середу, залишивши за собою вогненний слід в небі. Падіння супутника помітили на заході США
Російський супутник шпигун пропрацював трохи більше місяця
Російський супутник шпигун пропрацював трохи більше місяця / Фото: Twitter

Американське метеорне товариство (AMS) отримало понад 80 повідомлень про це вогняне явище в небі. Спочатку його прийняли за комету або інше космічне тіло. Раніше ми писали, що метеорит ледь не вбив жінку уві сні – пробив дах і впав їй на ліжко.

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Але астроном Джонатан Макдауелл, який працює в Гарвард-Смітсонівському центрі астрофізики, вирахував, що якраз в цей час над регіоном пролітав супутник Космос-2551, пише livescience.com.

Космос-2551 – це російський розвідувальний супутник, який був запущений 9 вересня, але, по всій видимості, незабаром після цього вийшов з ладу.

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За відомостями Макдауелла, він жодного разу не коригував свою траєкторію і очікувалося, що незабаром він повернеться в атмосферу Землі. Єдине, він трохи не вгадав з точним часом падіння.

"Падіння Космосу-2551, ймовірно, обійдеться без жертв. Супутник важить близько 500 кг, навряд чи його уламки досягнуть землі", – додав Макдауелл у себе в Twitter.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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