Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Повідомити про окупантів стало ще простіше: що змінилося у чатботі єВорог

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 11:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З початку вторгнення Росії в Україну Мінцифри запустило чатбот для відстеження пересування окупантів. Наразі команда вдосконалила чатбот – що змінилося
Про пересування окупанта можна повідомляти у спеціальному чаті
Про пересування окупанта можна повідомляти у спеціальному чаті / Фото: Колаж: Сьогодні

Повідомляти про розташування російської техніки або живої сили можна в чату єВорог у Telegram.

Тепер повідомити про ворога стало ще зручніше:

Реклама

1️. Можна вибрати тип техніки, види військ або вписати їх вручну

2️. Вказати кількість окупантів чи одиниць техніки

3️. Надіслати заявку тільки з докладним текстом, якщо немає можливості надіслати фото або відео

Реклама

Запустити бот можна з програми Дія або безпосередньо з Telegram. Натиснути кнопку /start та вказати, яку інформацію ви хочете надати.

Інші корисні посилання:

  • Повідомляти про пересування техніки ворога в чатботах єВорог і STOP Russian War.
  • Повідомляти про дезінформаторів і тих, хто розкриває розташування українських військ, у чатботі StopRussia.
  • Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чатботі Ukraine avanger bot.
  • Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
  • Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чатбот TRIBUNAL.UA.
  • Ще один сервіс для збору доказів військових злочинів Росії – Russian War Crimes!
  • Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.

Раніше у "Дії" додали можливість керувати "Байрактаром" та знищувати ворога. Нова функція "єБайрактор" з'явиться у вкладці "Послуги" поряд із недавніми послугами радіо та ТБ після оновлення програми.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44635.17

Binance Coin (BNB)

415.84

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.63

Theta (THETA)

3.39

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти