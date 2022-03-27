З початку вторгнення Росії в Україну Мінцифри запустило чатбот для відстеження пересування окупантів. Наразі команда вдосконалила чатбот – що змінилося

Про пересування окупанта можна повідомляти у спеціальному чаті / Фото: Колаж: Сьогодні

Повідомляти про розташування російської техніки або живої сили можна в чату єВорог у Telegram.

Тепер повідомити про ворога стало ще зручніше:

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1️. Можна вибрати тип техніки, види військ або вписати їх вручну

Далі по темі Повідомити про окупантів стало ще простіше: що змінилося у чатботі єВорог

2️. Вказати кількість окупантів чи одиниць техніки

3️. Надіслати заявку тільки з докладним текстом, якщо немає можливості надіслати фото або відео

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Запустити бот можна з програми Дія або безпосередньо з Telegram. Натиснути кнопку /start та вказати, яку інформацію ви хочете надати.

Інші корисні посилання:

Повідомляти про пересування техніки ворога в чатботах єВорог і STOP Russian War.

Повідомляти про дезінформаторів і тих, хто розкриває розташування українських військ, у чатботі StopRussia.

Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чатботі Ukraine avanger bot.

Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.

Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чатбот TRIBUNAL.UA.

Ще один сервіс для збору доказів військових злочинів Росії – Russian War Crimes!

Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.

Раніше у "Дії" додали можливість керувати "Байрактаром" та знищувати ворога. Нова функція "єБайрактор" з'явиться у вкладці "Послуги" поряд із недавніми послугами радіо та ТБ після оновлення програми.