Сообщить об оккупантах стало еще проще: что изменилось в чат-боте єВорог

Сообщать о расположении российской техники или живой силы можно в чатботе єВорог в Telegram.
Теперь сообщить о враге стало еще удобнее:
- 1️. Можно выбрать тип техники, виды войск или же вписать их вручную
- 2️. Указать количество оккупантов или единиц техники
- 3️. Отправить заявку только с подробным текстом, если нет возможности, отправить фото или видео
Запустить бот можно из приложения "Дія" или непосредственно из Telegram. Нажать кнопку /start и указать, какую информацию вы хотите предоставить.
Другие полезные ссылки:
- Сообщать о передвижении техники врага в чат-ботах єВорог и STOP Russian War.
- Сообщать о дезинформаторах и тех, кто раскрывает расположение украинских войск, в чат-боте StopRussia.
- Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали, в чат-боте Ukraine avanger bot.
- Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel.
- Передавать зафиксированные военные преступления оккупантов для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA.
- Еще один сервис для сбора доказательств военных преступлений России – Russian War Crimes!
- Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram-канала Ищи своих.
Ранее в "Дії" добавили возможность управлять "Байрактаром" и уничтожать врага. Новая функция "еБайрактар" появится во вкладке "Услуги" рядом с недавними услугами радио и ТВ после обновления приложения.