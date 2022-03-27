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Сообщить об оккупантах стало еще проще: что изменилось в чат-боте єВорог

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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27 марта, 11:56
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С начала вторжения России в Украину Минцифры запустило чат-бот для отслеживания передвижения оккупантов. Сейчас команда усовершенствовала чатбот – что изменилось
О передвижении оккупанта можно сообщать в специальном чате
О передвижении оккупанта можно сообщать в специальном чате / Фото: Коллаж: Сегодня

Сообщать о расположении российской техники или живой силы можно в чатботе єВорог в Telegram.

Теперь сообщить о враге стало еще удобнее:

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  • 1️. Можно выбрать тип техники, виды войск или же вписать их вручную
  • 2️. Указать количество оккупантов или единиц техники
  • 3️. Отправить заявку только с подробным текстом, если нет возможности, отправить фото или видео

Запустить бот можно из приложения "Дія" или непосредственно из Telegram. Нажать кнопку /start и указать, какую информацию вы хотите предоставить.

Другие полезные ссылки:

  • Сообщать о передвижении техники врага в чат-ботах єВорог и STOP Russian War.
  • Сообщать о дезинформаторах и тех, кто раскрывает расположение украинских войск, в чат-боте StopRussia.
  • Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали, в чат-боте Ukraine avanger bot.
  • Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel.
  • Передавать зафиксированные военные преступления оккупантов для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA.
  • Еще один сервис для сбора доказательств военных преступлений России – Russian War Crimes!
  • Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram-канала Ищи своих.

Ранее в "Дії" добавили возможность управлять "Байрактаром" и уничтожать врага. Новая функция "еБайрактар" появится во вкладке "Услуги" рядом с недавними услугами радио и ТВ после обновления приложения.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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