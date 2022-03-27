С начала вторжения России в Украину Минцифры запустило чат-бот для отслеживания передвижения оккупантов. Сейчас команда усовершенствовала чатбот – что изменилось

О передвижении оккупанта можно сообщать в специальном чате / Фото: Коллаж: Сегодня

Сообщать о расположении российской техники или живой силы можно в чатботе єВорог в Telegram.

Теперь сообщить о враге стало еще удобнее:

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1️ . Можно выбрать тип техники, виды войск или же вписать их вручную

Можно выбрать тип техники, виды войск или же вписать их вручную 2️ . Указать количество оккупантов или единиц техники

Указать количество оккупантов или единиц техники 3️ . Отправить заявку только с подробным текстом, если нет возможности, отправить фото или видео

Далее по теме Сообщить об оккупантах стало еще проще: что изменилось в чат-боте єВорог

Запустить бот можно из приложения "Дія" или непосредственно из Telegram. Нажать кнопку /start и указать, какую информацию вы хотите предоставить.

Другие полезные ссылки:

Сообщать о передвижении техники врага в чат-ботах єВорог и STOP Russian War.

Сообщать о дезинформаторах и тех, кто раскрывает расположение украинских войск, в чат-боте StopRussia.

Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали, в чат-боте Ukraine avanger bot.

Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel.

Передавать зафиксированные военные преступления оккупантов для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA.

Еще один сервис для сбора доказательств военных преступлений России – Russian War Crimes!

Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram-канала Ищи своих.

Ранее в "Дії" добавили возможность управлять "Байрактаром" и уничтожать врага. Новая функция "еБайрактар" появится во вкладке "Услуги" рядом с недавними услугами радио и ТВ после обновления приложения.