Слишком жестокие кадры: Facebook объяснил, почему блокировал информацию о Буче

Даже искусственный интеллект посчитал действия российской армии в Буче бесчеловечными

Сервисы Meta скрывали фото из Бучи из-за чрезмерной жестокости / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Социальные сети Facebook и Instagram препятствовали распространению шокирующих кадров из освобожденной Бучи, всколыхнувших весь мир.

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После волны критики в администрации сервисов Meta оправдались, что блокировка хештегов #Bucha и #BuchaMassacre произошло автоматически.

Представитель компании Meta Энди Стоун повесил ответственность за блокировку хэштегов на автоматическую систему, которая сканирует изображения насилия в Facebook и Instagram.

"Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хэштегов. Когда мы вчера узнали о проблеме, мы быстро разблокировали хэштеги", – написал он в Twitter.

Ранее мы писали, что в России признали Facebook и Instagram экстремистскими организациями. Соцсетям запретили работать в России, но самим россиянам можно ими пользоваться.