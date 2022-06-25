Стрибок у майбутнє: Apple випустить гарнітуру AR в січні 2023

Гарнітура змішаної реальності Apple може з'явитися вже у січні 2023 року та прискорити зростання всього ринку гарнітур. AR/MR буде гарнітурою преміум-класу, а не просто парою окулярів

Apple розраховує в січні 2023 випустити гарнітуру AR

Гарнітура Apple VR, випуск якої намічений на січень 2023 року, стане потенційним "переломним моментом в індустрії гарнітур" якщо вірити аналітиці.

Також ми писали, що Тім Кук впровадить AR у сотні програм Apple. Так, гарнітура змішаної реальності Apple, "ймовірно", дебютує у січні 2023 року та прискорить зростання всього ринку гарнітур , вважає аналітик Мінґ-Чі Куо

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У своєму блозі Куо виклав деякі зі своїх очікувань щодо розвитку індустрії доповненої та віртуальної реальності. Зокрема, його аналіз зосереджений на тому, як Meta конкуруватиме, коли Apple вийде на арену.



Куо називає майбутній пристрій Apple VR потенційним "переломним моментом в індустрії гарнітур". Очікується, що сама гарнітура AR MR буде гарнітурою преміум-класу, орієнтованої на досвід та ігри віртуальної чи змішаної реальності.

Apple VR буде оснащений парою 4K OLED-дисплеїв, 15 різними модулями камер і потужним чіпом

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А не на пару спеціальних окулярів доповненої реальності, таких як так звані Apple Glass. У звітах вказується, що Apple VR буде оснащений парою 4K OLED-дисплеїв, 15 різними модулями камер та потужним чіпом, більш схожим на M1, ніж A-серію Apple. Очікується, що він коштуватиме близько 3000 доларів.

Також ми писали, чи варто уваги Apple M2 MacBook Pro 13.