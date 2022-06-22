Пристебніться міцніше: Тім Кук впровадить AR у сотні програм Apple

Тім Кук, гендиректор Apple заявив, що компанія тепер фокусуватиметься на AR (augmented reality) – тобто додатковій реальності, яку впровадять у яблучну продукцію

Тім Кук, гендиректор компанії, пообіцяв запровадити AR у сотні додатків Apple

"Залишайтеся з нами, щоб побачити, як Apple розвиватиме AR разом з людством" – з таким закликом звернувся гендиректор яблучної компанії Тім Кук до користувачів.

Також ми писали про 5 міфів про небезпеку спілкування у Viber-чатах. За допомогою AR, у центрі якої, за словами Тіма Кука, "перебуває все людство", в зорове поле можна вводити будь-які сенсорні дані.

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Таким чином, відбувається доповнення відомостей про оточення та зміна сприйняття навколишнього середовища. Функція "сцени доповненої реальності" допомагає наповнити реальний світ приголомшливими імерсивними ефектами.

Функція "cцени доповненої реальності" допомагає наповнити реальний світ приголомшливими іммерсивними ефектами

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Гендиректор Apple не став розкривати всіх карт, проте повідомив, що він дуже схвильований можливостями, які відкриває AR.

У нас є більше 14 000 додатків ARKit в App Store, які надають можливості доповненої реальності мільйонам людей по всьому світу, – повідомив Тім Кук. – Слідкуйте за оновленнями, і ви побачите, що ми можемо запропонувати.

Також бізнесмен зазначив, що доповнена реальність не повинна відволікати користувачів від реального світу та ваших фізичних відносин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нові Apple Watch Series 9 – помічник у світі фітнесу та здоров'я.