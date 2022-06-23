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Новий чіп – старі теми: чи вартий уваги Apple M2 MacBook Pro 13

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 червня, 09:34
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Apple поставила процесор 2022 року в комп'ютер 2016 – так коментують критики новий MacBook Pro 13, який має з'явитися у продажу з липня
Новий MacBook Pro має такий самий корпус, як і 13-дюймовий MacBook Pro M1, випущений у 2020 році
Новий MacBook Pro має такий самий корпус, як і 13-дюймовий MacBook Pro M1, випущений у 2020 році

Досліджуючи поточний ринок "яблучної" продукції, можна сказати – новий M2 MacBook Pro 13 має такий самий корпус, як і 13-дюймовий MacBook Pro M1, випущений у 2020 році.

Також ми писали, що Тім Кук впровадить AR у сотні програм Apple. А ще у M2 MacBook Pro 13 – той же екран з роздільною здатністю 2560 x 1600, та сама клавіатура Magic Keyboard, ті ж два порти Thunderbolt, та ж сенсорна панель і ті ж злегка скошені сторони.

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Порти HDMI, слоти SDXC та зарядка MagSafe, які Apple встановила на моделі MacBook Pro, випущені наприкінці 2021 року – тут їх немає. По суті, з 2020 року у MacBook Pro було внесено лише одну зміну: у нього новий процесор.

Apple також додала опцію пам'яті 24 ГБ, динаміки тепер підтримують Spatial Audio, роз'єм має розширену підтримку навушників із високим імпедансом", а адаптер на цілих шість ват потужніший.

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Але головне в цьому лаптопі – це процесор: як і M1, M2 використовує спеціальний кремній Arm від Apple У нього більше транзисторів, ніж у M1, більша пропускна спроможність пам'яті та оновлений медіа-движок, а також додаткові ядра графічного процесора (10 проти восьми у M1).

Головне в цьому лаптопі це процесор: як і M1, M2 використовує спеціальний кремній Arm від Apple
Головне в цьому лаптопі це процесор: як і M1, M2 використовує спеціальний кремній Arm від Apple

За ціною – MacBook Pro з M2 постійно "торгується" на кілька сотень доларів нижче свого потужнішого та сучаснішого 14-дюймового брата. Але за ці кілька сотень доларів ви купите купу привілеїв, які будуть особливо корисні професійним користувачам, включаючи великий екран, MagSafe, більше портів та всі додаткові ядра.

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ЦП M1 Pro також має більше ядер, орієнтованих на продуктивність, у той час як M2 має ефективніші ядра, призначені для збільшення часу автономної роботи.

Також ми писали, що електротягач Tesla Semi, якого ще не купити, роз'їжджає Каліфорнією.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

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Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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