Новий чіп – старі теми: чи вартий уваги Apple M2 MacBook Pro 13

Apple поставила процесор 2022 року в комп'ютер 2016 – так коментують критики новий MacBook Pro 13, який має з'явитися у продажу з липня

Новий MacBook Pro має такий самий корпус, як і 13-дюймовий MacBook Pro M1, випущений у 2020 році

Досліджуючи поточний ринок "яблучної" продукції, можна сказати – новий M2 MacBook Pro 13 має такий самий корпус, як і 13-дюймовий MacBook Pro M1, випущений у 2020 році.

Також ми писали, що Тім Кук впровадить AR у сотні програм Apple. А ще у M2 MacBook Pro 13 – той же екран з роздільною здатністю 2560 x 1600, та сама клавіатура Magic Keyboard, ті ж два порти Thunderbolt, та ж сенсорна панель і ті ж злегка скошені сторони.

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Порти HDMI, слоти SDXC та зарядка MagSafe, які Apple встановила на моделі MacBook Pro, випущені наприкінці 2021 року – тут їх немає. По суті, з 2020 року у MacBook Pro було внесено лише одну зміну: у нього новий процесор.

Apple також додала опцію пам'яті 24 ГБ, динаміки тепер підтримують Spatial Audio, роз'єм має розширену підтримку навушників із високим імпедансом", а адаптер на цілих шість ват потужніший.

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Але головне в цьому лаптопі – це процесор: як і M1, M2 використовує спеціальний кремній Arm від Apple У нього більше транзисторів, ніж у M1, більша пропускна спроможність пам'яті та оновлений медіа-движок, а також додаткові ядра графічного процесора (10 проти восьми у M1).

Головне в цьому лаптопі це процесор: як і M1, M2 використовує спеціальний кремній Arm від Apple

За ціною – MacBook Pro з M2 постійно "торгується" на кілька сотень доларів нижче свого потужнішого та сучаснішого 14-дюймового брата. Але за ці кілька сотень доларів ви купите купу привілеїв, які будуть особливо корисні професійним користувачам, включаючи великий екран, MagSafe, більше портів та всі додаткові ядра.

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ЦП M1 Pro також має більше ядер, орієнтованих на продуктивність, у той час як M2 має ефективніші ядра, призначені для збільшення часу автономної роботи.

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