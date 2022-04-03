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Синьо-жовтий прапор – у космосі! Україну підтримала унікальна людина

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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3 квітня, 07:50
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Джим Кітчен увійшов в історію, як перша людина, що здійснила кругосвітню подорож на Землі і побувала у космосі
Джим Кітчен підтримав Україну у космосі
Джим Кітчен підтримав Україну у космосі / Фото: Колаж: Сьогодні

31 березня приватна космічна компанія Blue Origin здійснила черговий запуск туристів у космос. На кораблі New Shepard у суборбітальний політ вирушило шестеро туристів.

Серед них був професор та підприємець Джим Кітчен, який взяв з собою у політ символ підтримки України - синьо-жовтий прапор.

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Кітчен узяв із собою в поїздку одразу 10 паспортів, де стояли печатки всіх 193 країн, визнаних Організацією Об'єднаних Націй, які він відвідав раніше.

Для польоту в космос він підготував прапор, на якому було написано 194 – ще одна "країна" у послужному списку мандрівника.

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Кітчен став першою людиною, що здійснила кругосвітню подорож на Землі, а також побував у космосі.

Окреме місце у його сумці посів український прапор. Він вклав його у свій паспорт, який взяв у політ, а потім дістав, коли разом з іншими членами екіпажу літав у невагомості.

"Я просто віддав данину поваги до ситуації, яка там зараз відбувається, і просто щоб вони знали, що наші серця колективно з ними", – зізнався Кітчен, якого цитує space.com.

Олександр Трикіша
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