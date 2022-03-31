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Перший політ у 2022 році: компанія Blue Origin відправила у космос шістьох туристів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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31 березня, 22:26
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Вдруге до екіпажу New Shepard увійшло шестеро людей, але на цьому компанія не збирається зупинятися
Компанія Blue Origin провела перший запуск у 2022 році
Компанія Blue Origin провела перший запуск у 2022 році / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Приватна космічна компанія Blue Origin запустила свій суборбітальний корабель New Shepard у свій перший політ у 2022 році з шістьма людьми на борту.

Цей політ став четвертою місією New Shepard з екіпажем та другою місією із шістьма людьми. П'ятеро з них купили шанс злітати до космосу, а шостим членом екіпажу виявився головний архітектор системи New Shepard у Blue Origin.

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Цікаво, що попередні польоти до складу екіпажу входили відомі особи. У грудні у космос злітала дочка першого американця у космосі Алана Шепарда Лора.

А перед цим рекордсменом у космосі став 90-річний актор Вільям Шатнер, який зіграв капітана Кірка у знаменитій франшизі "Зоряний шлях".

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Цього разу зіркою екіпажу мав стати комік Піт Девідсон, але зненацька вибув зі складу з невідомої причини.

18 лютого виконавчий директор Blue Origin Боб Сміт заявив на конференції FAA з комерційних космічних перевезень, що компанія планує збільшити кількість цьогорічних запусків і "легко подвоїти" кількість людей, які літають у космос.

Олександр Трикіша
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