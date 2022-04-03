Сине-желтый флаг – в космосе! Украину поддержал уникальный человек

31 марта частная космическая компания Blue Origin совершила очередной запуск туристов в космос. На корабле New Shepard в суборбитальный полет отправилось шестеро туристов.
Среди них был профессор и предприниматель Джим Китчен, взявший с собой в полет символ поддержки Украины – сине-желтый флаг.
Далее по теме
Китчен взял с собой в поездку сразу 10 паспортов, где стояли печати всех 193 стран, признанных Организацией Объединенных Наций, которые он посетил ранее.
Для полета в космос он подготовил флаг, на котором было написано 194 – еще одна "страна" в послужном списке путешественника.
Китчен стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие на Земле, а также побывавшим в космосе.
Отдельное место в его сумке занял украинский флаг. Он вложил его в свой паспорт, который взял в полет, а затем достал, когда вместе с другими членами экипажа парил в невесомости.
"Я просто отдал дань уважения ситуации, которая там сейчас происходит, и просто чтобы они знали, что наши сердца коллективно с ними", – признался Китчен, которого цитирует space.com.