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Сине-желтый флаг – в космосе! Украину поддержал уникальный человек

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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3 апреля, 07:50
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Джим Китчен вошел в историю, как первый человек, совершивший кругосветное путешествие на Земле и побывавший в космосе
Джим Китчен поддержал Украину в космосе
Джим Китчен поддержал Украину в космосе / Фото: Коллаж: Сегодня

31 марта частная космическая компания Blue Origin совершила очередной запуск туристов в космос. На корабле New Shepard в суборбитальный полет отправилось шестеро туристов.

Среди них был профессор и предприниматель Джим Китчен, взявший с собой в полет символ поддержки Украины – сине-желтый флаг.

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Китчен взял с собой в поездку сразу 10 паспортов, где стояли печати всех 193 стран, признанных Организацией Объединенных Наций, которые он посетил ранее.

Для полета в космос он подготовил флаг, на котором было написано 194 – еще одна "страна" в послужном списке путешественника.

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Китчен стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие на Земле, а также побывавшим в космосе.

Отдельное место в его сумке занял украинский флаг. Он вложил его в свой паспорт, который взял в полет, а затем достал, когда вместе с другими членами экипажа парил в невесомости.

"Я просто отдал дань уважения ситуации, которая там сейчас происходит, и просто чтобы они знали, что наши сердца коллективно с ними", – признался Китчен, которого цитирует space.com.

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