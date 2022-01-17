Сім крутих гаджетів, якими можна керувати за допомогою смартфона

Нині за допомогою смартфона можна керувати навіть звичайною кухонною технікою. А як щодо реально крутих гаджетів?

За допомогою смартфона можна знатно повеселитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Насправді за допомогою смартфонів можна робити набагато більше. Управляти роботами, проводити дослідження та трохи згадати дитинство.

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Представляємо підбірку найкрутіших гаджетів, керованих смартфоном, які зроблять ваші веселощі ще цікавішими, яку зібрав interestingengineering.com.

1. Портативний WiFi ехолот Deeper PRO+ Smart Sonar

Незамінна річ у колекції рибалки. Портативний ехолот дозволяє отримати миттєві вимірювання глибини та температури води, просто кинувши його у воду.

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Гаджет визначить поглиблення, де любить ховатися риба, мул, водорості, а також проаналізує, чи є дно твердим або пухким.

Більш того, з допомогою ехолота можна навіть знайти рибу. Отже, якщо ви наживили місце, ви можете відстежувати, чи залишається риба на місці чи рухається далі.

2. Паперовий літачок POWERUP 4.0

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Паперовий літачок – улюблена забава з вашого дитинства. А якщо цим літаком можна керувати віддалено за допомогою вашого смартфона?

Швидка 30-хвилинна зарядка дозволяє вашому літаку залишатися у повітрі протягом 10 хвилин на висоті до 70 метрів та літати зі швидкістю 20 км/година!

3. Автомобіль із дистанційним керуванням DEERC DE36W

Радіокерований позашляховик дозволяє не тільки керувати ним через смартфон, але й робити круті ролики завдяки вбудованій камері з роздільною здатністю 720p.

Модель оснащена вдосконаленими шинами, амортизаторами і системою запобігання зіткнень на нерівній поверхні.

Два потужні двигуни дозволяють розвивати швидкість до 20 км/год, а заряду батареї вистачає на 25-30 хвилин безперервної роботи.

4. Радіокерований міні-вертоліт Cheerwing U12S

Завдяки камері, вбудованій у міні-вертоліт, можна не лише насолоджуватися польотами, а й записати їх на відео.

А система утримання у повітрі дозволяє утримувати вертоліт у повітрі навіть якщо ви не натискаєте кнопки на пульті керування.

При цьому, маленький вертоліт міцніший і довговічніший завдяки своїй металевій конструкції і гнучким лопатям, здатним витримати десятки зіткнень.

5. Sphero SPRK+: робот-м'яч із підтримкою додатків

Sphero SPRK+ – це м'яч-робот, який використовує програмування та ігри для розвитку творчості та цікавості.

Програмовані датчики SPRK+ включають гіроскоп, акселерометр, кодувальники двигунів і кольорові світлодіодні індикатори, що дозволяє використовувати широкий спектр ігрових можливостей і сценаріїв кодування.

Він також стійкий до подряпин, водонепроникний і може легко підключатися до вашого смартфона через Bluetooth, дозволяючи побачити, як ваші команди та творіння оживають.

6. Бездротовий шпигунський танк Brookstone Rover 2.0

Вбудована камера, мікрофон, динамік та режим нічного бачення – найкращий гаджет для шпигунських місій.

Для більш реалістичних відчуттів можна використовувати режим G-Drive для навігації, використовуючи акселерометр смартфона як кермо.

До речі, танк може подолати відстань до 30 метрів через стіни та інші перешкоди або вдвічі більше – в ідеальних умовах

7. Роботизована рука xArm 6DOF

Настільний роботизований маніпулятор із вбудованим Bluetooth та об'ємом пам'яті 16 МБ може виконувати різні роботизовані дії із захоплення та сортування.

Він ідеально підходить для розробки проектів, демонстрацій автоматизації роботів та навчання.

Інтерфейс користувача простий у використанні завдяки зручному мобільному додатку.

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