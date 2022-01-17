Семь крутых гаджетов, которыми можно управлять с помощью смартфона

На самом деле, с помощью смартфонов можно делать гораздо больше. Управлять роботами, проводить исследования и немного вспомнить детство.
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Представляем подборку самых крутых гаджетов, управляемых смартфоном, которые сделают ваше веселье еще увлекательнее, которую собрал interestingengineering.com.
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1. Портативный WiFi эхолот Deeper PRO+ Smart Sonar
Незаменимая вещь в коллекции рыбака. Портативный эхолот позволяет получить мгновенные измерения глубины и температуры воды, просто бросив его в воду.
Гаджет определит углубления, где любит прятаться рыба, ил, водоросли, а также проанализирует является ли дно твердым или рыхлым.
Более того, с помощью эхолота можно даже найти рыбу. Таким образом, если вы наживили место, вы можете отслеживать, остается ли рыба на месте или движется дальше.
2. Бумажный самолетик POWERUP 4.0
Бумажный самолетик – любимая забава из вашего детства. А если этим самолетиком можно управлять удаленно с помощью вашего смартфона?
Быстрая 30-минутная зарядка позволяет вашему самолету оставаться в воздухе в течение 10 минут на высоте до 70 метров и летать со скоростью 20 км/час!
3. Автомобиль с дистанционным управлением DEERC DE36W
Радиоуправляемый внедорожник позволяет не только управлять им через смартфон, но и делать крутые ролики благодаря встроенной камере с разрешением 720p.
Модель оснащена усовершенствованными противоскользящими шинами, амортизаторами и системой предотвращения столкновений на неровной поверхности.
Два мощных двигателя позволяют развивать скорость до 20 км/ч, а заряда батареи хватает на 25-30 минут непрерывной работы.
4. Радиоуправляемый мини-вертолет Cheerwing U12S
Благодаря камере, встроенной в мини-вертолет, можно не только наслаждаться полетами, но и записать их на видео.
А система удержания в воздухе позволяет удерживать вертолет в воздухе даже если вы не нажимаете кнопки на пульте управления.
При этом, маленький вертолет более прочный и долговечный благодаря своей металлической конструкции и гибким лопастям, способным выдержать десятки столкновений.
5. Sphero SPRK+: робот-мяч с поддержкой приложений
Sphero SPRK+ – это мяч-робот, который использует программирование и игры для развития творчества и любопытства.
Программируемые датчики SPRK+ включают в себя гироскоп, акселерометр, кодировщики двигателей и цветные светодиодные индикаторы, что позволяет использовать широкий спектр игровых возможностей и сценариев кодирования.
Он также устойчив к царапинам, водонепроницаем и может легко подключаться к вашему смартфону через Bluetooth, позволяя увидеть, как ваши команды и творения оживают.
6. Беспроводной шпионский танк Brookstone Rover 2.0
Встроенные камера, микрофон, динамик и режим ночного виденья – лучший гаджет для шпионских миссий.
Для более реалистичных ощущений можно использовать режим G-Drive для навигации, используя акселерометр смартфона в качестве руля.
Кстати, танк может преодолеть расстояние до 30 метров через стены и другие препятствия или в два раза больше – в идеальных условиях
7. Роботизированная рука xArm 6DOF
Настольный роботизированный манипулятор со встроенным Bluetooth и объемом памяти 16 МБ может выполнять различные роботизированные действия по захвату и сортировке.
Он идеально подходит для разработки проектов, демонстраций автоматизации роботов и обучения.
Пользовательский интерфейс простой в использовании благодаря удобному мобильному приложению.
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