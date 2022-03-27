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Найкрасивіший кратер Марса названий на честь українця, якого несправедливо засудили в СРСР

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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27 березня, 14:25
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Справжньою окрасою поверхні Червоної планети є ударний кратер на Великій Північній рівнині
Кратер на Марсі назвали в честь Сергія Корольова
Кратер на Марсі назвали в честь Сергія Корольова / Фото: ESA, Колаж: Сьогодні

Величезний кратер діаметром 81,4 км має краї заввишки близько 2 км, а всередині його 2200 кубічних кілометрів вічного водяного льоду – неймовірний вигляд!

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1973 року Міжнародна астрономічна спілка надала цій красі ім'я знаменитого українського конструктора Сергія Корольова.

Кратер Корольова. Фото: ESA

Хто такий Сергій Корольов

Сергій Корольов народився у Житомирі 12 січня 1907 року. Його дитинство пройшло в Києві, Ніжині та Одесі, де він робив перші кроки в авіабудуванні. Лише в 21-річному віці він перебрався до Москви, де навчався у вищому технічному училищі.

Корольов є одним з основних творців радянської ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом був організований та здійснений запуск у космос першого штучного супутника Землі та першого космонавта планети Юрія Гагаріна, пише wikipedia.org.

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Гагарін та Корольов. Фото: Wikipedia

Проте є у його біографії сторінка, про яку росіяни не хочуть згадувати. 27 червня 1938 року Корольов був заарештований за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. На нього донесли його колеги.

Українця били і катували слідчі, а потім засудили до 10 років виправних таборів. Пізніше строк скоротили до 8 років, а 1944 року він вийшов на волю. Лише у 1957 році вчений був реабілітований "за відсутністю складу злочину".

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Спочатку вченого відправили на Колиму, де він працював на золотокопальнях і мало не помер від цинги.

Мати Корольова добилася перегляду справи, після чого його етапували до Москви, але... засудили вдруге та відправили до московської спецв'язниці НКВС ЦКБ-29 – це було дослідно-конструкторське бюро, створене з ув'язнених авіаконструкторів та авіаінженерів.

Корольов – українець!

На 114-ту річницю від дня народження Корольова акаунт Росії у Twitter назвав Корольова "легендарним радянським інженером-ракетником, конструктором та вченим".

Україна відповіла, що сам Корольов "називав себе українцем". Така національність була зазначена в його анкеті для вступу до Київського політехнічного інституту. До речі, її було заповнено українською мовою.

Президент Володимир Зеленський запрошував американського мільярдера та гендиректора компанії SpaceX Ілона Маска, який захоплюється Корольовим, у музей українського конструктора в Житомирі.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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