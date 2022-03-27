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СЕГОДНЯ Техно

Самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, несправедливо осужденного в СССР

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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27 марта, 14:25
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Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине
Кратер на Марсе назвали в честь Сергея Королева
Кратер на Марсе назвали в честь Сергея Королева / Фото: ESA, Коллаж: Сегодня

Огромный кратер диаметром 81,4 км имеет края высотой около 2 км, а внутри находится 2200 кубических километров вечного водяного льда – потрясающий вид!

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В 1973 году Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.

Кратер Королева. Фото: ESA

Кто такой Сергей Королев

Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Его детство прошло в Киеве, Нежине и Одессе, где он делал первые шаги в авиастроении. Лишь в 21-летнем возрасте он перебрался в Москву, где учился в высшем техническом училище.

Королев является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники. Под его руководством был организован и осуществлен запуск в космос первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

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Гагарин и Королев. Фото: Wikipedia

Однако есть в его биографии страница, о которой россияне не хотят вспоминать. 27 июня 1938 года Королев был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. На него донесли его же коллеги.

Украинца избивали и пытали следователи, а затем приговорили к 10 годам исправительных лагерей. Позже срок сократили до 8 лет, а в 1944 году он вышел на свободу. Лишь в 1957 году ученый был реабилитирован "за отсутствием состава преступления".

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Изначально ученый был отправлен на Колыму, где трудился на золотом прииске и едва не умер от цинги.

Мать Королева добилась пересмотра дела, после чего его этапировали в Москву, но… осудили вторично и отправили в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29 – это было опытно-конструкторское бюро, созданное из числа заключенных авиаконструкторов и авиаинженеров.

Королев – украинец!

На 114-ю годовщину со дня рождения Королева аккаунт России в Twitter назвал Королева "легендарным советским инженером-ракетчиком, конструктором и ученым".

Украина ответила, что сам Королев "называл себя украинцем". Такая национальность была указана в его анкете для поступления в Киевский политехнический институт. Кстати, она была заполнена на украинском языке.

Президент Владимир Зеленский приглашал американского миллиардера и гендиректора компании SpaceX Илона Маска, восхищающегося Королевым, в музей украинского конструктора в Житомире.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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