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Найдорожчий телескоп світу охолонув до екстремальних температур: чому це добре

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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14 квітня, 14:38
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Зниження температури дозволить інфрачервоній камері працювати належним чином
Телескоп Джеймса Вебба майже готовий для початку роботи
Телескоп Джеймса Вебба майже готовий для початку роботи / Фото: NASA

Майже через чотири місяці після запуску космічний телескоп Джеймса Вебба за 10 мільярдів доларів зробив великий крок до своїх перших спостережень далекого космосу.

Цього тижня команда місії Лабораторії реактивного руху NASA підтвердила, що температура телескопа Вебба знизилася до необхідної, щоб розпочати наглядові роботи.

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Телескоп Джеймса Вебба знаходиться у космосі майже 4 місяці
Телескоп Джеймса Вебба знаходиться у космосі майже 4 місяці / Фото: NASA

Найважливіша частина телескопа, прилад середнього інфрачервоного діапазону (MIRI), досягла своєї кінцевої робочої температури мінус 266 градусів за Цельсієм! Інші ж інструменти телескопа охолонули до мінус 183 градуси за Цельсієм.

Чому низькі температури – добре

Прилади телескопа Джеймса Вебба виявляють інфрачервоне світло, яке випромінюють віддалені галактики, зірки та планети за межами нашої Сонячної системи.

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Компоненти телескопа, якщо вони занадто теплі, також випромінюватимуть інфрачервоне світло, що ускладнить розуміння вченими зібраних даних, тому їх охолодження вирішує цю проблему.

Телескоп Джеймса Вебба дозволить людству заглянути за межі Сонячної Системи
Телескоп Джеймса Вебба дозволить людству заглянути за межі Сонячної Системи / Фото: NASA

Охолодження телескопа також пригнічує так званий "темновий струм" – електричний струм, який створюється вібрацією атомів у детекторах Вебба, який також може збити телескоп з пантелику щодо того, звідки виходить джерело світла, пише digitaltrends.com.

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Тепер команда Вебба зробить тестові зображення небесних об'єктів у глибокому космосі, щоб відкалібрувати інструменти телескопа та переконатися, що все працює належним чином. Перші зображення будуть доступні влітку.

Олександр Трикіша
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