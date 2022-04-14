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Самый дорогой телескоп мира остыл до экстремальных температур: почему это хорошо

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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14 апреля, 14:38
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Снижение температуры позволит инфракрасной камере работать должным образом
Телескоп Джеймса Уэбба почти готов к началу роботы
Телескоп Джеймса Уэбба почти готов к началу роботы / Фото: NASA

Спустя почти четыре месяца после запуска космический телескоп Джеймса Уэбба за 10 миллиардов долларов сделал большой шаг к своим первым наблюдениям дальнего космоса.

На этой неделе команда миссии Лаборатории реактивного движения NASA подтвердила, что температура телескопа Уэбба снизилась до необходимой, чтобы можно было начать наблюдательные работы.

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Телескоп Джеймса Уэбба находится в космосе почти 4 месяца
Телескоп Джеймса Уэбба находится в космосе почти 4 месяца / Фото: NASA

Важнейшая часть телескопа, прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI), достиг своей конечной рабочей температуры минус 266 градусов по Цельсию! Другие же инструменты телескопа охладились до минус 183 градуса по Цельсию.

Почему низкие температуры – хорошо

Приборы телескопа Джеймса Уэбба обнаруживают инфракрасный свет, который излучают отдаленные галактики, звезды и планеты за пределами нашей Солнечной системы.

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Компоненты телескопа, если они слишком теплые, также будут излучать инфракрасный свет, что затруднит понимание учеными собранных данных, поэтому их охлаждение решает эту проблему.

Телескоп Джеймса Уэбба позволит человечеству заглянуть за пределы Солнечной Системы
Телескоп Джеймса Уэбба позволит человечеству заглянуть за пределы Солнечной Системы / Фото: NASA

Охлаждение телескопа также подавляет так называемый "темновой ток" – электрический ток, создаваемый вибрацией атомов в детекторах Уэбба, который также может сбить телескоп с толку относительно того, откуда исходит источник света, сообщает digitaltrends.com.

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Теперь команда Уэбба сделает тестовые изображения небесных объектов в глубоком космосе, чтобы откалибровать инструменты телескопа и убедиться, что все работает должным образом. Первые изображения будут доступны летом.

Александр Трикиша
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