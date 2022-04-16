Самолет космических масштабов: зачем создавали "Мрию" и как она стала украинской

Самолет-гигант должен был помочь СССР опередить США в космической гонке, а в итоге стал всеобщим любимцем

"Мрия" создавалась для перевозки космического корабля / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный самолет Ан-225, ставший жертвой российского вторжения, любили во всем мире и даже специально ездили в чужие страны, чтобы воочию увидеть, как самолет-гигант совершает посадку.

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Но зачем создавали такую махину, да еще и в одном единственном экземпляре (хотя мы нашли еще одну "Мрию" в Германии)? Все дело в космосе.

Как создавали "Мрию"

В 80-х годах прошлого столетия в попытке опередить США в космической гонке СССР создал космический челнок "Буран" и ракету-носитель "Энергия". Но у них была одна существенная проблема – они были слишком большими.

Огромные корабли не могли вместиться в существующую инфраструктуру для транспортировки на космодром Байконур за тысячи километров от ближайшего морского порта.

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Буран во время запуска. Фото: Wikipedia

Советское правительство рассматривало невероятные варианты – от негабаритной автомагистрали до увеличенной железной дороги, остановившись на воздушном транспорте.

Но ни один из существующих советских самолетов не имел достаточной грузоподъемности, чтобы нести такую ​​большую полезную нагрузку.

Советские инженеры сначала рассматривали возможность поручить перевозку "Бурана" Ан-124 "Руслан".

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"Руслан" был маловат для перевозки "Бурана". Фото: Wikipedia

Но первоначальные исследования в КБ Антонова в Киеве показали, что даже частично собранный "Буран" и компоненты его ракеты могут нарушить поток воздуха вокруг гигантского вертикального стабилизатора самолета.

Для решения проблемы было предложено семиметровое удлинение и без того огромного фюзеляжа "Руслана", но и этого было недостаточно.

Поскольку планы модернизации Ан-124 зашли в тупик, Москва начала рассматривать самолет еще большего размера. Этот монстроподобный самолет был бы похож на "Руслан", только на стероидах.

Сравнение размеров Ан-225 и Ан-124

В 1985 году Антонов получил официальный заказ Министерства обороны СССР на разработку Ан-225. За основу взяли проект "Руслана", но его существенно его изменили:

Центроплан крыла был переработан для размещения трех двигателей вместо двух

Самолет лишился кормового грузового входа, чтобы повысить прочность конструкции

Количество узлов шасси по бокам фюзеляжа было увеличено с 10 до 14

Три последних ряда колес стали управляемыми, чтобы самолет мог развернуться на ВПП

Передняя часть фюзеляжа увеличилась на 8 метров, а задняя часть укоротилась на 1 метр

Также самолет получил двойное хвостовое оперение, ведь с самого начала разработчики в самолете не только транспортник, но и летающую стартовую площадку для будущих космических аппаратов.

Конструкторы внесли существенные изменения в конструкцию самолета. Фото: Wikipedia

Собрать Ан-225 планировалось за два года, но на это ушло вдвое больше времени. Получившийся в результате самолет был настолько большим, что у "Антонова" не было для него соответствующего ангара, поэтому самолет пришлось разместить по диагонали в цехе окончательной сборки.

Во время своего публичного дебюта Ан-225 окрестили "Мрия". Это был первый случай, когда советский самолет получил украинское имя!

21 декабря 1988 года "Мрия" впервые поднялась в небо с аэродрома в Гостомеле, установив сразу 110 мировых рекордов. Там же, в Гостомеле спустя 33 года, оборвалась его история…

Несмотря на то, что "Мрия" создавалась для перевозки космического челнока "Буран" на космодром "Байконур", свою непосредственную задачу самолет так и не выполнил – "Буран" совершил свой первый и последний полет за месяц до того, как "Мрия" поднялась в небо.

"Мрия" все-таки совершила полет с "Бураном". Фото: Wikipedia

Правда, Ан-225 все же прибыл на космодром "Байконур" 13 мая 1989 года и совершил испытательный полет с орбитальным аппаратом на борту. Затем он доставил шаттл на парижский авиасалон, после чего "Буран" отправился доживать свой век в ангар.

Все, что осталось от "Бурана"

Кстати, после развала СССР Ан-225 прекратил полеты и был частично разобран, но к 2000-м годам его снова собрали силами украинских предприятий, поэтому мы можем смело его называть украинским, а не советским. Именно таким, с сине-желтыми полосами на фюзеляже его запомнил весь мир. И увидит снова, мы в это верим!