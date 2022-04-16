Самолет космических масштабов: зачем создавали "Мрию" и как она стала украинской

Легендарный самолет Ан-225, ставший жертвой российского вторжения, любили во всем мире и даже специально ездили в чужие страны, чтобы воочию увидеть, как самолет-гигант совершает посадку.
Но зачем создавали такую махину, да еще и в одном единственном экземпляре (хотя мы нашли еще одну "Мрию" в Германии)? Все дело в космосе.
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Как создавали "Мрию"
В 80-х годах прошлого столетия в попытке опередить США в космической гонке СССР создал космический челнок "Буран" и ракету-носитель "Энергия". Но у них была одна существенная проблема – они были слишком большими.
Огромные корабли не могли вместиться в существующую инфраструктуру для транспортировки на космодром Байконур за тысячи километров от ближайшего морского порта.
Советское правительство рассматривало невероятные варианты – от негабаритной автомагистрали до увеличенной железной дороги, остановившись на воздушном транспорте.
Но ни один из существующих советских самолетов не имел достаточной грузоподъемности, чтобы нести такую большую полезную нагрузку.
Советские инженеры сначала рассматривали возможность поручить перевозку "Бурана" Ан-124 "Руслан".
Но первоначальные исследования в КБ Антонова в Киеве показали, что даже частично собранный "Буран" и компоненты его ракеты могут нарушить поток воздуха вокруг гигантского вертикального стабилизатора самолета.
Для решения проблемы было предложено семиметровое удлинение и без того огромного фюзеляжа "Руслана", но и этого было недостаточно.
Поскольку планы модернизации Ан-124 зашли в тупик, Москва начала рассматривать самолет еще большего размера. Этот монстроподобный самолет был бы похож на "Руслан", только на стероидах.
В 1985 году Антонов получил официальный заказ Министерства обороны СССР на разработку Ан-225. За основу взяли проект "Руслана", но его существенно его изменили:
- Центроплан крыла был переработан для размещения трех двигателей вместо двух
- Самолет лишился кормового грузового входа, чтобы повысить прочность конструкции
- Количество узлов шасси по бокам фюзеляжа было увеличено с 10 до 14
- Три последних ряда колес стали управляемыми, чтобы самолет мог развернуться на ВПП
- Передняя часть фюзеляжа увеличилась на 8 метров, а задняя часть укоротилась на 1 метр
Также самолет получил двойное хвостовое оперение, ведь с самого начала разработчики в самолете не только транспортник, но и летающую стартовую площадку для будущих космических аппаратов.
Собрать Ан-225 планировалось за два года, но на это ушло вдвое больше времени. Получившийся в результате самолет был настолько большим, что у "Антонова" не было для него соответствующего ангара, поэтому самолет пришлось разместить по диагонали в цехе окончательной сборки.
Во время своего публичного дебюта Ан-225 окрестили "Мрия". Это был первый случай, когда советский самолет получил украинское имя!
21 декабря 1988 года "Мрия" впервые поднялась в небо с аэродрома в Гостомеле, установив сразу 110 мировых рекордов. Там же, в Гостомеле спустя 33 года, оборвалась его история…
Несмотря на то, что "Мрия" создавалась для перевозки космического челнока "Буран" на космодром "Байконур", свою непосредственную задачу самолет так и не выполнил – "Буран" совершил свой первый и последний полет за месяц до того, как "Мрия" поднялась в небо.
Правда, Ан-225 все же прибыл на космодром "Байконур" 13 мая 1989 года и совершил испытательный полет с орбитальным аппаратом на борту. Затем он доставил шаттл на парижский авиасалон, после чего "Буран" отправился доживать свой век в ангар.
Кстати, после развала СССР Ан-225 прекратил полеты и был частично разобран, но к 2000-м годам его снова собрали силами украинских предприятий, поэтому мы можем смело его называть украинским, а не советским. Именно таким, с сине-желтыми полосами на фюзеляже его запомнил весь мир. И увидит снова, мы в это верим!