"Мрію" не знищили: ще один Ан-225 знайшовся у Німеччині

Любитель аеронавтики створив власну "Мрію", яка у 16 разів менша від оригіналу

У легендарної "Мрії" є "старший брат" у Німеччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний український літак-гігант Ан-225 "Мрія" було знищено окупантами у Гостомелі 25 лютого.

Тим не менш, незважаючи на те, що "Мрія" була побудована в єдиному варіанті, у світі залишається ще один екземпляр легендарного дітища Антонова і перебуває він у Німеччині.

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Щоправда, це не повноцінний літак, а детальна копія Ан-225 у масштабі 1 до 16, побудована інженером Міхаелем Шпейєром.

Довжина німецької "Мрії" становить 5,3 метра, а розмах крил – 5,8 метра. Для порівняння, оригінал був у довжину 84 м, а розмах крил – 88,4 м.

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Модель "Мрії":

Оригінальний літак:

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Літак оснащений двома бензиновими двигунами та чотирма електровентиляторними двигунами. А нещодавно у Гостомелі запустилися двигуни знищеної "Мрії".

Він неодноразово виставлявся напоказ на різних авіашоу, де тішив око любителів аеронавтики.

Ми не сумніваємося, що після закінчення війни зможемо відбудувати не лише Україну, а й знову побачити всіма улюблену "Мрію" у дії. А поки помилуйтеся, як літає її зменшена копія.

Додамо, що в Україні вже відкрили збір коштів на відновлення найбільшого вантажного літака у світі. Для цього буде потрібно від 700 мільйонів до одного мільярда доларів.