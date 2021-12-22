Найперше SMS у світі продали за 121 тисячу доларів: кому його відправляли

Vodafon продав перше в світі текстове SMS-повідомлення у вівторок з аукціону як невзаємозамінний токен

Перше у світі SMS пішло у молотка на акуціоні

Перше текстове повідомлення було надіслано співробітником Vodafone Річардом Джарвісом 3 грудня 1992 року.

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Vodafone виставила його на аукціон у Парижі як NFT, а виручка буде спрямована Агентству ООН у справах біженців для підтримки насильно переміщених осіб, пише Mint.

Воно містило всього два слова. "Merry Christmas", і просто вітало Джарвіса з Різдвом.

Переможець торгів, який заплатить еквівалент 121 тисячі доларів у криптовалюті Ether, отримає право власності на докладну та унікальну копію вихідного протоколу зв'язку.

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Засновник аукціонного будинку Максиміліан Агуттес підкреслив, що отримане у 1992 році повідомлення є історичним свідченням людського та технологічного прогресу.

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Нагадаємо, раніше Nike пообіцяла взути Метавсесвіт у свої віртуальні кросівки.