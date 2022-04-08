С начала войны Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink: кто за это заплатил

Благодаря оборудованию Илона Маска Украина быстро восстанавливает связь в пострадавших городах

Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни войны американский миллиардер Илон Маск откликнулся на просьбу Украины и предоставил нашей стране доступ к спутниковому интернету Starlink, а вместе с этим отправил в Украину первую партию оборудования.

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Затем Маск прислал еще одну, и еще одну…

Илон Маск быстро откликнулся на призыв о помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Американское агентство по международному развитию (USAID) подсчитало, что в целом Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink.

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Теперь главный вопрос – кто все это оплачивал? Оказывается, не все терминалы были оплачены из кармана Маска.

Его компания SpaceX предоставила Украине 3367 комплектов оборудования на сумму 10 миллионов долларов, остальные профинансировало правительство США.

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Отметим, что официальная стоимость одного комплекта оборудования составляла 499 долларов, а в процессе поставок Украине цена возросла до 599 долларов.

В Украине Starlink используется для работы критической инфраструктуры, а также на восстановлении связи в пострадавших городах.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен. Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли.

В космосе находится более 1500 спутников Starlink

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Наземная станция – тарелка, устанавливается на открытом воздухе, желательно, на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.

Настроить систему можно всего за 20 минут / Фото: Коллаж: Сегодня

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK

Сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят. Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.

Как мы писали выше, стоимость терминала составляет 599 долларов, месячная абонентская плата – 110 долларов.