Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

С начала войны Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink: кто за это заплатил

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 07:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благодаря оборудованию Илона Маска Украина быстро восстанавливает связь в пострадавших городах
Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink
Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни войны американский миллиардер Илон Маск откликнулся на просьбу Украины и предоставил нашей стране доступ к спутниковому интернету Starlink, а вместе с этим отправил в Украину первую партию оборудования.

Читайте также: Илон Маск предупредил: интернет Starlink может стать целью оккупантов

Реклама

Затем Маск прислал еще одну, и еще одну…

Илон Маск быстро откликнулся на призыв о помощи
Илон Маск быстро откликнулся на призыв о помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Американское агентство по международному развитию (USAID) подсчитало, что в целом Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink.

Реклама

Теперь главный вопрос – кто все это оплачивал? Оказывается, не все терминалы были оплачены из кармана Маска.

Его компания SpaceX предоставила Украине 3367 комплектов оборудования на сумму 10 миллионов долларов, остальные профинансировало правительство США.

Реклама

Отметим, что официальная стоимость одного комплекта оборудования составляла 499 долларов, а в процессе поставок Украине цена возросла до 599 долларов.

В Украине Starlink используется для работы критической инфраструктуры, а также на восстановлении связи в пострадавших городах.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен. Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли.

В космосе находится более 1500 спутников Starlink
В космосе находится более 1500 спутников Starlink

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Наземная станция – тарелка, устанавливается на открытом воздухе, желательно, на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.

Настроить систему можно всего за 20 минут
Настроить систему можно всего за 20 минут / Фото: Коллаж: Сегодня

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK

Сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят. Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.

Как мы писали выше, стоимость терминала составляет 599 долларов, месячная абонентская плата – 110 долларов.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша С начала войны Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink: кто за это заплатил Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Россия ввела санкции против Google, но полностью заблокировать пока боится Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43642.01

Binance Coin (BNB)

438.27

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

114.48

Theta (THETA)

3.52

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять