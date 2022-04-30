Російський кіберспортсмен намалював символ Z на карті та жорстоко за це поплатився

Партнери швидко намагалися замалювати заборонений символ, але повністю приховати сліди злочину не вдалося

Російський кіберспортсмен намалював символ Z / Фото: Колаж: Сьогодні

Російську кіберспортивну команду Virtus.pro дискваліфікували з турніру з Dota 2 після того, як один із членів команди намалював літеру Z на міні-карті прямо під час офіційного матчу.

Під час паузи у матчі проти команди Mind Games у DPC-лізі Східної Європи гравці стали малювати на карті, а Іван Москаленко не вигадав нічого кращого, ніж вивести символ "Z", який використовують окупанти в Україні.

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Партнери по команді відразу ж почали замальовувати символ рашизму, а сам Москаленко вибачився і заявив, що це вийшло випадково, і він нікого не хотів образити, але організатори не стали шкодувати росіян і усунули всю команду, повідомляє sportrbc.ru.

Раніше ми писали, що Росія завдала символ окупантів "Z" на космічну ракету.

А російські космонавти пішли ще далі і вивісили Прапор Перемоги зовні МКС, асоціюючи орбітальну станцію з Рейхстагом