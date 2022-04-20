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Російський фашизм: на Вікіпедії з'явилася стаття про рашизм

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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20 квітня, 19:15
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Термін набув широкого поширення у неофіційних колах у 2008 році – під час російсько-грузинської війни
Головна ідея рашизму - "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень
Головна ідея рашизму - "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті онлайн-енциклопедії Wikipedia з'явилася стаття про "рашизм". Вона доступна більш як 20 мовами, але немає російської версії.

Читайте також: У Росії оштрафували Wikipedia за статтю про війну в Україні

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У статті вказується, що головна ідея рашизму – "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень у сусідні країни.

А символом рашизму вказується латинська буква "Z", яку російські військові наносили на свою техніку перед вторгненням в Україну.

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Вже після початку війни буква Z почала з'являтися в російських містах – її наносили на автомобілі, рекламні бігборди, одяг на підтримку путінського режиму.

Також автори статті віднесли до історії формування рашизму війни, які влаштовувала Росія після розвалу СРСР:

  • Придністровський конфлікт
  • Перша російсько-чеченська війна 1994 року
  • Друга російсько-чеченська війна
  • Російсько-грузинська війна 2008 року
  • Російсько-українська війна

Ймовірно, після публікації тієї статті в Росії остаточно заблокують Wikipedia. Раніше Роскомнагляд погрожував заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну".

Олександр Трикіша
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