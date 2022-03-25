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СЬОГОДНІ Техно

Це клініка: Росія нанесла символ окупантів "Z" на космічну ракету

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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25 березня, 15:12
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З моменту вторгнення Росії в Україну латинська літера "Z" стала особливим символом для росіян – вона перетворилася зі звичайного позначення на техніці на державний символ
Росія нанесла літеру "Z" на ракету
Росія нанесла літеру "Z" на ракету / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій Росії символ окупантів вивішують замість реклами та розклеюють на автомобілях. Не став відставати від них і опальний голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.

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На своїй сторінці у Twitter Рогозін показав ракету-носій Ангара А1.2, на який нанесено символ "Z".

"Так виглядає "Ангара А1.2" легкого класу перед відправкою на льотно-конструкторські випробування", – написав він.

Раніше минулого року Роскосмос розмалював ракету-носій "Союз" елементами хохломи. При цьому, Рогозін тоді глумливо відгукувався про ракети SpaceX: "Усередині там все білого кольору. Як рояль якийсь".

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Раніше Рогозін зганьбився у листуванні з підписником. Чиновник його образив, але той дотепно помстився йому.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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