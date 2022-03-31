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У Росії оштрафували Wikipedia за статтю про війну в Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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31 березня, 21:48
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Онлайн-енциклопедія відмовилася видалити статтю про вторгнення в Україну, яку в Росії прирівняли до дезінформації
У Росії незадоволені статтею про війну в Україні
У Росії незадоволені статтею про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Роскомнагляд притягне до адміністративної відповідальності відому інтернет-енциклопедію Wikipedia за статтю під назвою Вторгнення Росії в Україну (2022).

Росіяни називали війну в Україні "спецоперацією", тому порахували статтю на Wikipedia дезінформацією.

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Роскомнагляд двічі вимагав видалити статтю, але адміністрація енциклопедії не стала слухати окупантів, тому зараз у РФ вирішили притягнути сервіс до відповідальності.

На Wikipedia складуть протокол згідно зі статтею 13.41 російського Кодексу про адміністративні правопорушення, але при цьому ще раз, ймовірно, останній, просять видалити контент.

Санкція за зазначеною статтею КоАП передбачає штраф від 800 тисяч до чотирьох мільйонів рублів для юридичних осіб, повідомляє naked-science.ru.

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До речі, ми вже писали, що Росія сама заблокувала Instagram, а мільярд компенсації вимагають від Meta. Блогери злякалися піти з такою самою претензією до Роскомнагляду.

Олександр Трикіша
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