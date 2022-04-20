Российский фашизм: на Википедии появилась статья о рашизме

На сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia появилась статья о "рашизме". Она доступна на более 20 языках, но нет российской версии.
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В статье указывается, что главная идея рашизма – "защита россиян" посредством вооруженных вторжений в соседние страны.
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А символом рашизма указывается латинская буква "Z", которую российские военные наносили на свою технику перед вторжением в Украину.
Уже после начала войны буква Z начала появляться в российских городах – ее наносили на автомобили, рекламные бигборды, одежду в поддержку путинского режима.
Также авторы статьи отнесли к истории формирования рашизма войны, которые устраивала Россия после развала СССР:
- Приднестровский конфликт
- Первая русско-чеченская война 1994 года
- Вторая русско-чеченская война
- Российско-грузинская война 2008 года
- Российско-украинская война
Вероятно, осле публикации той статьи в России окончательно заблокируют Wikipedia. Ранее Роскомнадзор угрожал заблокировать Википедию за статью "Вторжение России на Украину".