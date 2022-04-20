Российский фашизм: на Википедии появилась статья о рашизме

Термин получил широкое распространение в неофициальных кругах в 2008 году – во время российско-грузинской войны

Главная идея рашизма - "защита россиян" посредством вооруженных вторжений / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia появилась статья о "рашизме". Она доступна на более 20 языках, но нет российской версии.

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В статье указывается, что главная идея рашизма – "защита россиян" посредством вооруженных вторжений в соседние страны.

А символом рашизма указывается латинская буква "Z", которую российские военные наносили на свою технику перед вторжением в Украину.

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Уже после начала войны буква Z начала появляться в российских городах – ее наносили на автомобили, рекламные бигборды, одежду в поддержку путинского режима.

Также авторы статьи отнесли к истории формирования рашизма войны, которые устраивала Россия после развала СССР:

Приднестровский конфликт

Первая русско-чеченская война 1994 года

Вторая русско-чеченская война

Российско-грузинская война 2008 года

Российско-украинская война

Вероятно, осле публикации той статьи в России окончательно заблокируют Wikipedia. Ранее Роскомнадзор угрожал заблокировать Википедию за статью "Вторжение России на Украину".