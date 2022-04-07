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СЬОГОДНІ Техно

Росія ввела санкції проти Google, але повністю заблокувати поки що боїться

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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7 квітня, 14:56
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Обмеження діятимуть до повного усунення порушень, але є нюанс – Google не збирається йти на поводу кремлівської пропаганди
Google готується до закриття офісу у Росії
Google готується до закриття офісу у Росії / Фото: REUTERS

У Росії таки запровадили санкції проти Google за порушення російського законодавства. Перед цим у американської компанії вкрали мільярд рублів та направили суму на війну проти України.

Нові вимоги Роскомнагляду до Google включають:

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  • інформування пошуковими системами інтернет-користувачів щодо порушення іноземною особою російського законодавства;
  • заборона розповсюдження реклами Google LLC та його інформаційних ресурсів як об'єкт рекламування.

У Росії давно запроваджено практику, коли неугодні Кремлю сайти, які над контентом виводять повідомлення, що вони є іноземним агентом.

Ймовірно, таку ж практику хочуть нав'язати Google, але де виводитиметься інформація про "порушення законодавства" в їхньому випадку незрозуміло навіть самим росіянам.

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Роскомнагляд зазначає, що ці заходи діятимуть до повного усунення іноземною особою порушень російського законодавства. Але в їхньому випадку – до повного блокування сервісу, як це вже трапилося з Facebook та Instagram.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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