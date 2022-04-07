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СЕГОДНЯ Техно

Россия ввела санкции против Google, но полностью заблокировать пока боится

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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7 апреля, 14:56
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Ограничения будут действовать до полного устранения нарушений, но есть нюанс – Google не собирается идти на поводу кремлевской пропаганды
Google готовится к закрытию офиса в России
Google готовится к закрытию офиса в России / Фото: REUTERS

В России все-таки ввели санкции против Google за нарушение российского законодательства. Перед этим у американской компании украли миллиард рублей и направили суму на войну против Украины.

Новые требования Роскомнадзора к Google включают:

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  • информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;
  • запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

В России давно введена практика, когда неугодные Кремлю сайты, которые над контентом выводят сообщение, что они являются иностранным агентом.

Вероятно, такую же практику хотят навязать Google, но где будет выводиться информация о "нарушении законодательства" в их случае непонятно даже самим россиянам.

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Роскомнадзор отмечает, что перечисленные меры будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства. Но в их случае – до полной блокировки сервиса, как это уже случилось с Facebook и Instagram.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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