Россия ввела санкции против Google, но полностью заблокировать пока боится

В России все-таки ввели санкции против Google за нарушение российского законодательства. Перед этим у американской компании украли миллиард рублей и направили суму на войну против Украины.
Новые требования Роскомнадзора к Google включают:
- информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;
- запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.
В России давно введена практика, когда неугодные Кремлю сайты, которые над контентом выводят сообщение, что они являются иностранным агентом.
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Вероятно, такую же практику хотят навязать Google, но где будет выводиться информация о "нарушении законодательства" в их случае непонятно даже самим россиянам.
Роскомнадзор отмечает, что перечисленные меры будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства. Но в их случае – до полной блокировки сервиса, как это уже случилось с Facebook и Instagram.