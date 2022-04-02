Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Росія вкрала у Google мільярд рублів та відправила на війну проти України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародним компаніям потрібно двічі подумати, перш ніж продовжувати працювати у Росії
Росія відправила на війну гроші, викрадені у Google
Росія відправила на війну гроші, викрадені у Google / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російський телеканал Царгород отримав мільярд рублів від Google як компенсацію за блокування каналу в Youtube та пообіцяв витратити кошти на війну в Україні.

Але річ у тому, що Google не добровільно виплатив гроші каналу – раніше ця сума була заморожена на російських рахунках компанії, а тепер її передали Царгороду. У цивілізованому світі це називається крадіжка.

Реклама

При цьому в компанії пригрозили, що в майбутньому сума може зрости до мільярда доларів. Але Google вже готується до закриття свого офісу в РФ.

Царгород отримав від Google перший мільярд рублів неустойки за невиконання рішення суду про відновлення акаунту телеканалу на YouTube. Якщо Google продовжить ігнорувати російське законодавство, то за рік штраф вимірюватиметься у мільярдах доларів", – повідомив телеканал.

Царгород пішов до суду проти Google після видалення каналу у Youtube. У Росії стверджували, що видалення каналу є незаконним і суперечить власним користувальницьким правилам компанії.

Але насправді причина блокування каналу є досить простою – засновник каналу Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями США через тоді ще конфлікт на сході України.

Реклама

До речі, Росія готується до закриття Youtube. Місцевим вишам дали час, щоб перенести свій контент до інших відеохостингів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Росія вкрала у Google мільярд рублів та відправила на війну проти України Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Starlink стане загальнодоступним в Україні: як працюватиме інтернет Ілона Маска Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46559.31

Binance Coin (BNB)

449.47

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

126.71

Theta (THETA)

4.31

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти