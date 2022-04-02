Росія вкрала у Google мільярд рублів та відправила на війну проти України

Міжнародним компаніям потрібно двічі подумати, перш ніж продовжувати працювати у Росії

Росія відправила на війну гроші, викрадені у Google / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російський телеканал Царгород отримав мільярд рублів від Google як компенсацію за блокування каналу в Youtube та пообіцяв витратити кошти на війну в Україні.

Але річ у тому, що Google не добровільно виплатив гроші каналу – раніше ця сума була заморожена на російських рахунках компанії, а тепер її передали Царгороду. У цивілізованому світі це називається крадіжка.

Реклама

При цьому в компанії пригрозили, що в майбутньому сума може зрости до мільярда доларів. Але Google вже готується до закриття свого офісу в РФ.

Царгород отримав від Google перший мільярд рублів неустойки за невиконання рішення суду про відновлення акаунту телеканалу на YouTube. Якщо Google продовжить ігнорувати російське законодавство, то за рік штраф вимірюватиметься у мільярдах доларів", – повідомив телеканал.

Царгород пішов до суду проти Google після видалення каналу у Youtube. У Росії стверджували, що видалення каналу є незаконним і суперечить власним користувальницьким правилам компанії.

Але насправді причина блокування каналу є досить простою – засновник каналу Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями США через тоді ще конфлікт на сході України.

Реклама

До речі, Росія готується до закриття Youtube. Місцевим вишам дали час, щоб перенести свій контент до інших відеохостингів.