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СЬОГОДНІ Техно

Росія знову провела невдалу кібератаку на Україну

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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8 квітня, 14:40
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Російські хакери націлювалися не лише на Україну, але також на США та ЄС
Російську кібератаку допомогла відбити Microsoft
Російську кібератаку допомогла відбити Microsoft / Фото: Колаж: Сьогодні

Microsoft цього тижня відбила кілька кібератак на Україну з боку групи Strontium, яка пов'язана з ГРУ.

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У середу, 6 квітня, компанія отримала ухвалу суду, що дозволяє взяти під контроль сім інтернет-доменів, які Strontium використала для проведення цих атак, пишеться блозі компанії.

Strontium використав цю інфраструктуру для атак на українські установи, включаючи ЗМІ. Вони також були націлені на урядові установи та аналітичні центри у США та Європейському Союзі, які займаються зовнішньою політикою.

У Microsoft вважають, що Strontium намагався встановити довгостроковий доступ до систем своїх цілей, забезпечити тактичну підтримку фізичного вторгнення та вивести конфіденційну інформацію.

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Ми вже писали, що центр розвідки загроз Microsoft за кілька годин до початку вторгнення Росії в Україну виявив масштабну кібератаку і вчасно відбив її.

До речі, Microsoft залишився в Росії, незважаючи на заяву про звільнення з країни. Інші технологічні гіганти пішли під тиском своїх працівників.

Олександр Трикіша
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