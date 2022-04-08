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Россия снова провела неудачную кибератаку на Украину

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 апреля, 14:40
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Российские хакеры нацеливались не только на Украину, но также на США и ЕС
Российскую кибератаку помогла отразить Microsoft
Российскую кибератаку помогла отразить Microsoft / Фото: Коллаж: Сегодня

Microsoft на этой неделе отбила несколько кибератак на Украину со стороны хакерской группы Strontium. Связанной с ГРУ.

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В среду, 6 апреля, компания получила постановление суда, разрешающее взять под контроль семь интернет-доменов, которые Strontium использовала для проведения этих атак, говорится в блоге компании.

Strontium использовал эту инфраструктуру для атак на украинские учреждения, включая СМИ. Они также были нацелены на правительственные учреждения и аналитические центры в США и ​​Европейском Союзе, занимающиеся внешней политикой.

В Microsoft полагают, что Strontium пытался установить долгосрочный доступ к системам своих целей, обеспечить тактическую поддержку физического вторжения и вывести конфиденциальную информацию.

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Мы уже писали, что центр разведки угроз Microsoft за несколько часов до начала вторжения России в Украину обнаружил масштабную кибератаку и вовремя ее отбил.

Кстати, Microsoft остался в России, несмотря на заявление об уходе из страны. Другие технологические гиганты ушли под давлением своих работников.

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