Хакери зламали камери відеоспостереження Кремля

Підписники вважають, що хакери передчасно похвалилися своєю роботою, завадивши зібрати важливу інформацію

Хакери отримали доступ до камер відеоспостереження Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери Thblckrbbtworld, що діють від імені Anonymous, отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження. На підтвердження своїх слів вони продемонстрували відеонарізку з різних кабінетів.

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"Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, Кремля", – йдеться у повідомленні угруповання.

У коментарях під відео користувачі жартують, що на відео не видно Путіна, а в Росії всі кричать, що він не в бункері на Уралі, а на своєму робочому місці у Москві.

Інші розкритикували публікацію, побоюючись, що тепер у Кремлі просто вимкнуть камери і можливість зібрати важливу інформацію зникне.

Раніше хакери злили в Мережу листування російських пропагандистських журналістів. Журналістам вказували з Кремля, як потрібно висвітлювати події в Україні, щоб дискредитувати нашу країну.