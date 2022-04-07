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Хакери зламали камери відеоспостереження Кремля

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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7 квітня, 09:50
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Підписники вважають, що хакери передчасно похвалилися своєю роботою, завадивши зібрати важливу інформацію
Хакери отримали доступ до камер відеоспостереження Кремля
Хакери отримали доступ до камер відеоспостереження Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери Thblckrbbtworld, що діють від імені Anonymous, отримали доступ до кремлівської системи відеоспостереження. На підтвердження своїх слів вони продемонстрували відеонарізку з різних кабінетів.

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"Ми не зупинимося, допоки не розкриємо всі ваші секрети. Ви не зможете нас зупинити. Тепер ми всередині замку, Кремля", – йдеться у повідомленні угруповання.

У коментарях під відео користувачі жартують, що на відео не видно Путіна, а в Росії всі кричать, що він не в бункері на Уралі, а на своєму робочому місці у Москві.

Інші розкритикували публікацію, побоюючись, що тепер у Кремлі просто вимкнуть камери і можливість зібрати важливу інформацію зникне.

Раніше хакери злили в Мережу листування російських пропагандистських журналістів. Журналістам вказували з Кремля, як потрібно висвітлювати події в Україні, щоб дискредитувати нашу країну.

Олександр Трикіша
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