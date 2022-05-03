Росія на ракеті із символом Z запустила в космос секретний супутник для стеження за Україною

Роскосмос на замовлення Міністерства оборони РФ виконав секретний запуск легкої ракети "Ангара-1.2". Це саме та ракета, на яку було нанесено символ рашизму "Z".
Припускається, що корисним навантаженням було нова надсекретна військова радіолокаційна супутникова система, призначений для використання у війні проти України.
Такий висновок зробили у dailymail.co.uk, порівнявши параметри вантажу – вони аналогічні двом військовим супутникам для зйомки, запущеним у 2018 та 2021 роках, відомим як EMKA-1 та EMKA-2, що дозволяє припустити, що це теж був супутник для зйомки.
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Що ж, українські військові ще не збивали російські супутники. Буде новий стимул! Якщо він не впаде раніше, як це сталося з іншим супутником Росії у жовтні минулого року.
Під час випробувань на ракету-носій "Ангара-1.2" нанесли букву Z – символ рашизму, чим хвалився в Twitter голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.
До речі, напередодні Роскосмос оголосив, що покине МКС у відповідь на західні санкції. Щоправда, поки що немає точної дати.