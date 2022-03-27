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Росія може знищити Starlink за допомогу Україні: що про це думає Ілон Маск

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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27 березня, 15:05
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Маск впевнений, що випробування протисупутникової зброї Росією було підготовкою до вторгнення в Україну
Ілон Маск не вірить, що Росія може знищити Starlink
Ілон Маск не вірить, що Росія може знищити Starlink / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтернет Ілона Маска використовується для роботи критичної інфраструктури, а також допомагає українським військовим знищувати російські танки.

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У Маска запитали, чи може Росія спробувати знищити його супутники, але мільярдер з цього приводу не переживає.

"Було цікаво подивитися на російську протисупутникову демонстрацію кілька місяців тому у контексті цього конфлікту.

Тому що це викликало багато суперечок у супутникових операторів. Це навіть становило певну небезпеку для космічної станції, де перебувають російські космонавти. То чому вони це зробили? Це було повідомлення перед вторгненням в Україну.

Фото: newsabc.net
Фото: newsabc.net

Якщо ви спробуєте вивести з ладу Starlink, це буде непросто, тому що є 2000 супутників. Це означає багато протисупутникових ракет.

Я сподіваюся, що нам не доведеться піддавати це випробуванню, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони запускають протисупутникові ракети", – цитує Маска businessinsider.com.

У листопаді минулого року Росія випробувала антисупутникову зброю, через що на орбіті Землі виникла хмара уламків, що загрожувала життю астронавтів на МКС. Тоді недбалу поведінку Росії засудили всі цивілізовані країни.

Олександр Трикіша
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